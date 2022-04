Jeden Monat aufs Neue hält Playstation Plus eine Reihe an kostenlosen Spielen für alle PS-Plus-Mitglieder bereit. Dabei handelt es sich um Downloads, die direkt aus dem Playstation Store bezogen werden können. Hier erfahren Sie, welche Titel im Mai gratis für Playstation-Abonnenten erhältlich sind und ab wann sie heruntergeladen werden können.

PS Plus im Mai 2022: Diese Titel stehen für die PS4 und PS5 bereit

Ab dem 3. Mai dürfen sich PlayStation Plus-Mitglieder über die Spiele FIFA 22, Tribes of Midgard und Curse of the Dead Gods freuen. Die PS-Plus-Spiele vom April Hood: Outlaws & Legends (PS4/PS5), SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated (PS4) und Slay the Spire (PS4) können noch bis Montag, den 2. Mai heruntergeladen werden. Weiterhin haben PS5-Besitzer die Möglichkeit, die PlayStation Plus Collection mit 20 ausgewählten PS4-Spielen herunterzuladen.

FIFA 22

Genre: Sport

Plattform: PS4/PS5

Release: 01.10.2021

Entwickler: EA Swiss Sarl

Verfügbarkeit: 3. Mai bis 6. Juni

EA SPORTS FIFA 22 transportiert Sie direkt auf das Spielfeld und bietet dank zusätzlichen Gameplay-Verbesserungen in allen Modi noch realistischeres Fußballvergnügen. In Ultimate Team stellen Sie Ihre Traummannschaft zusammen, im Karrieremodus erstellen Sie Ihren eigenen Verein und in Volta Football stellen Sie Ihr Talent auf der Straße unter Beweis. Auf PS4 oder PS5**** können Sie sich lokale oder Online-Multiplayer-Matches liefern, wobei die Power von PS5 zusammen mit der bahnbrechenden HyperMotion-Technologie jedes Spiel noch authentischer macht. Es warten überall atemberaubende Innovationen auf euch – Zeit, in die FIFA 22-Saison zu starten!

Das PlayStation Plus FUT Pack für FIFA 22 Ultimate Team hilft PlayStation Plus-Mitgliedern außerdem dabei, ihr brandneues Ultimate Team zu starten oder ihr bestehendes Team zu verstärken. Dieses Pack enthält 11 Spieler mit einer Bewertung von 82 oder höher und unterstützt Sie beim Aufbau Ihrer Traummannschaft in FIFA 22 Ultimate Team. Und mit den Icon Moments-Leihspielern können Sie aus einigen der besten Spieler in der Geschichte des Fußballs wählen und einen von dreien für fünf Spiele Ihrem Team hinzufügen.

Tribes of Midgard

Genre: Action, Adventure

Plattform: PS4/PS5

Release: 27.07.2021

Entwickler: GEARBOX

Verfügbarkeit: 3. Mai bis 6. Juni

Tribes of Midgard verbindet die Survival- und ARPG-Genres zu einem farbenfrohen Koop-**** oder Solo-Erlebnis, das im Universum der nordischen Mythologie angesiedelt ist. Als Einherjar, der von Odin selbst zurück ins Leben gerufen wurde, bekommen Sie und Ihre Stamm aus bis zu 10 Spielern den Auftrag, den Samen von Yggdrasil vor bösen Kräften zu verteidigen, die Ragnarök herbeiführen möchten. Gemeinsam müssen Sie die Wildnis von Midgard erkunden, um die Ressourcen, Materialien und verborgenen Schätze zu sammeln, die Sie für das Schmieden neuer Waffen, epischer Rüstungen und die Befestigung eurer Dorfes benötigen. In ganz Midgard verstecken sich große Gefahren in Form von Riesen und großen Bestien aus der nordischen Legende. Werden Sie es schaffen, Ihre Feinde zu besiegen, den Samen zu retten und vor Anbeginn des Fimbulwinters zu entkommen?

Curse of the Dead Gods

Genre: Action, Adventure, Einmaliges

Plattform: PS4

Release: 23.02.2021

Entwickler: FOCUS HOME INTERACTIVE

Verfügbarkeit: 3. Mai bis 6. Juni

In diesem Einzelspieler-Roguelike erkunden Sie einen verfluchten Tempel, der sich als scheinbar unendliches Labyrinth aus bodenlosen Gruben, tödlichen Fallen und bedrohlichen Monstern entpuppt. Ihre Gier treibt Sie in den Tod – doch selbst das ist kein Entkommen. Sie erheben sich erneut, um weiterzukämpfen, und sammeln mystische Relikte und ein Arsenal an Waffen, um sich unaufhaltsam zu machen. Doch Achtung: Jeder mächtige Fluch kann ein zweischneidiges Schwert sein und einzigartige Flüche erschaffen, die Ihren Spielstil bei jedem Versuch beeinflussen. Stellen Sie sich den bösartigen Gottheiten, die an diesem Ort verweilen! Während Sie sich in dunklen, höhlenartigen Passagen durch Horden von Feinden kämpfen, müssen Sie gleichzeitig auf Fallen und Geheimnisse aller Art achten – wie feuerspeiende Statuen, Sprengstoffe, versteckte Stacheln und Schlimmeres.

Wann kann man die PS-Plus-Spiele herunterladen?

Sämtliche PS-Plus-Spiele für Mai stehen ab Dienstag, den 03.05.2021, im Playstation Store zum Gratisdownload für PS-Plus-Abonnenten bereit. Die PS-Plus-Spiele für April können ab dann nicht mehr heruntergeladen werden.

Wo finde ich die PS-Plus-Spiele für Mai 2022?

Die Downloads werden über den Playstation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens „PS Plus”, unter dem alle PS-Plus-Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild vom jeweiligen Spiel machen. Für PS-Plus-Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Alternativ können Sie die Spiele hier ebenfalls via Smartphone oder PC downloaden.

Wie lädt man die PS-Plus-Spiele herunter?

Alle PS-Plus-Titel lassen sich über den Playstation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter „PS Plus” angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten.

Ab wann kann man die PS-Plus-Spiele gratis downloaden?

Die monatlichen Playstation-Plus-Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Was ist Playstation Plus?

Wer auf der Playstation online spielen möchte, kann dies nur mit einem Playstation-Plus-Abonnement. Dieses kostet im Jahr um die 60 Euro. Abseits der Multiplayer-Möglichkeit bietet Playstation Plus noch einige weitere Vorteile, darunter beispielsweise einen zusätzlichen Cloudspeicher, der alle Spielstände sichert und diese praktischerweise auf mehreren Konsolen zur schnellen Verfügung stellt. Monatliches Highlight des Playstation-Plus-Abos sind jedoch die kostenlosen Games.

RND/do