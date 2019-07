Hannover

Schluss mit Smalltalk – Uber bietet seinen Kunden einen neuen Service an: Gegen Aufpreis hört man vom Fahrer nichts mehr – oder zumindest nur das nötigste. Möglich ist das im neuen „Uber Comfort“-Paket, das in Amerika eingeführt wurde. „Quiet Ride“, also ruhige Fahrten kann man vorab bei der Buchung auswählen und so dem Fahrer mitteilen, wie man sich die Kommunikation während der Fahrt wünscht.

Denn komplette Ruhe ist kein Muss, auch die Option, dass man sich gerne unterhält ist vorhanden. Wer sich überraschen lassen will, kann „mir egal“ auswählen. Mit diesem Service reagiere Uber auf den Wunsch der Nutzer nach mehr Komfort, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mehr Beinfreiheit und Wunschtemperatur

„Wir kennen es alle: Man braucht etwas Ruhe, will die Beine ausstrecken oder einfach nur eine bequeme Fahrt haben“, begründet Uber-Produktmanager Aydin Ghajar die Entscheidung. Bei „Uber Comfort“ sind darüber hinaus noch weitere Extras wählbar: 90 Zentimeter mehr Beinfreiheit, die bevorzugte Temperatur im Auto, ausschließlich hochbewertete Fahrer und keine Autos, die älter als 5 Jahre sind. Für diesen Komfort zahlt man laut Unternehmen 20 bis 40 Prozent mehr als für UberX-Fahrten.

Der neue Service ist unteranderem in den Städten Chicago, Los Angeles, San Francisco oder Washington möglich. Ob und wann es in Deutschland den Uber Comfort Service geben wird, ist unklar. In Deutschland wird Uber aktuell in Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt und Köln angeboten.

