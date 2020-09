In vielen Unternehmen wird geduzt

Stuttgart

Duzen oder Siezen: Im Job ist es manchmal nicht leicht, die richtige Anrede für Kollegen oder Vorgesetzte zu finden – besonders als Neuling.

Drei Viertel der Beschäftigten in Deutschland (76 Prozent) möchten einer Umfrage des Marktforschers Respondi zufolge bei der Arbeit zwar lieber mit "Du" angesprochen werden. Das heißt aber auch, dass ein Viertel gesiezt werden möchte.

Anzeige

In der Praxis ist das Du auf der Arbeit durchaus verbreitet: Zwei von drei Befragten (66 Prozent) gaben an, dass in ihrem Unternehmen geduzt werde. Da zugleich allerdings nur 59 Prozent verneinten, dass bei ihnen gesiezt werde, scheint in vielen Firmen beides üblich – was naheliegend ist: Schließlich ist die Ansprache häufig eine Frage der Hierarchie. Während beim Kollegen aus der gleichen Abteilung das Du okay ist, möchte der Chef vielleicht gesiezt werden.

Weitere DNN+ Artikel

Eine große Mehrheit (86 Prozent) hält das Duzen übrigens für einen Ausdruck moderner Unternehmenskultur, 14 Prozent verorten es dagegen als traditionell.

Im Auftrag der Königsteiner Gruppe wurden 3000 Berufstätige zwischen 18 und 69 Jahren befragt, überwiegend Angestellte.

© dpa-infocom, dpa:200916-99-586036/2

dpa