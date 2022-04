Durch eine Corona-Impfung baut sich eine solide Immunantwort auf, die zunächst vor Ansteckung und vor allem vor Krankheit und Tod schützt. Zahlreiche Studien haben aber gezeigt, dass das Level für den Immunschutz gegen Omikron-relevanter Antikörper im Schnitt rund drei Monate nach der letzten Impfung wieder abnehmen kann. Bei Delta sind es rund sechs Monate. Auch wenige Monate nach dem Booster ist das so, hält das Robert Koch-Institut (RKI) fest.

Vor diesem Hintergrund steht zur Debatte, ob man vorsorglich alle Menschen mit einem zweiten Booster versorgen sollte, um sich auf erwartbare Infektionswellen im Herbst vorzubereiten. Erste politische Pläne gibt es bereits.

In Niedersachsen etwa. Mit Beginn des Herbstes sollen dort erneut flächendeckend Corona-Impfungen für alle angeboten werden, kündigte Mitte April die Vizeleiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, an. Hintergrund sei, dass die dritte Impfung dann bei den meisten mehr als sechs Monate zurückliege. Ziel der vierten Impfung sei es, das Infektionsrisiko vor dem Winter wieder zu senken. Und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äußerte zuletzt gegenüber „Bild am Sonntag“, er rechne damit, dass ein an die Omikron-Variante angepasster Corona-Impfstoff ab September eingesetzt werden kann.

Zweiter Booster: Auf neuen Impfstoff warten oder schon jetzt starten?

Forschende und Gesundheitsbehörden sind allerdings noch nicht sicher, ob es die Auffrischimpfung für alle bald wirklich braucht oder ob der Impfschutz einmal Geboosterter womöglich ausreicht. Daten der Impfstoffhersteller zu einem angepassten Impfstoff liegen bislang ebenfalls noch nicht vor. Ebenso wenig gibt es eine Garantie, dass Omikron im Herbst überhaupt noch die dominierende Mutante ist – oder vielleicht eine ganz andere, die wiederum andere Impfstoffanpassungen notwendig werden lassen könnte.

Alternativ könnte man auch schon jetzt mit einem zweiten Booster vorsorgen. Dafür stünden dann die bereits zugelassenen mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. Empfohlen wird das für alle Menschen aber nicht. Denn inwiefern so ein Booster Sinn macht, ist ebenfalls noch unklar. Zu diesem Schluss kommen die Europäische Seuchenschutzbehörde (ECDC) und die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA). Es sei „zu früh“, um die Verwendung einer vierten Dosis von mRNA-Impfstoffen in der Allgemeinbevölkerung in Betracht zu ziehen, heißt es in einer Mitteilung von Anfang April.

Gesundheitsbehörden raten vorerst von vierter Impfung für alle ab

Denn es ist nicht so, dass Geimpfte und Geboosterte dem Coronavirus plötzlich von einem Tag auf den anderen wieder komplett schutzlos entgegentreten. Der Schutz vor schwerer Erkrankung bleibt nach allem, was man bisher weiß, bei immungesunden Menschen „weitgehend“ und „langanhaltend“ bestehen, hält die Gesellschaft für Immunologie in einer Stellungnahme von Ende Februar fest.

Klar ist nur: Die Omikron-Variante unterläuft bei einmal Geboosterten vor allem den Schutz vor Ansteckung, weniger vor der Krankheit Covid-19. Wie der Schutz langfristig über mehrere Jahre ausfällt, weiß man noch nicht, weil es die Impfungen und Booster noch nicht so lange gibt. Auch die Ständige Impfkommission (Stiko), die Impfempfehlungen für Deutschland ausspricht, ist deshalb bislang gegen eine zweite Auffrischungsdosis für die gesamte Bevölkerung.

Die Ausnahme: Ältere und Menschen mit Immunschwäche

Es gibt aber Ausnahmen für bestimmte Bevölkerungsgruppen – und das bereits seit Februar. Angesichts erster Daten aus Israel empfiehlt die Stiko vorsorglich allen Menschen ab 70 Jahren, in Pflegeeinrichtungen Lebenden, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen eine zweite Auffrischungsdosis mit einem der bestehenden mRNA-Impfstoffe. Denn bei Älteren und Immungeschwächten kann der Impfschutz geringer ausfallen als bei Menschen mit gesundem Immunsystem.

Etwas anders fällt die Empfehlung der ECDC und der EMA auf europäischer Ebene aus: Diese Gremien geben grünes Licht für eine vierte Dosis bei über 80-Jährigen. Bei immungesunden Menschen im Alter zwischen 60 und 79 Jahren gebe es bislang hingegen keine eindeutigen Beweise dazu, dass der Impfschutz gegen schweres Covid-19 erheblich nachlässt. Und bei unter 60-Jährigen gebe es momentan keine schlüssigen Beweise dafür, dass eine vierte Dosis einen Mehrwert bietet. Sicherheitsbedenken bei zusätzlichen Boostern zeigten bisherige Studien aber auch nicht.

Wie lange sollten über 70-Jährige mit dem Booster warten?

Bei den über 70-Jährigen und Menschen mit Immunschwäche soll die zweite Dosis der Stiko zufolge mit den bestehenden Mitteln von Biontech oder Moderna erfolgen – möglichst drei Monate nach dem ersten Booster. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll den zweiten Booster frühestens nach sechs Monaten erhalten. In begründeten Einzelfällen könne die Auffrischimpfung in dieser Gruppe auch schon nach drei Monaten erwogen werden. Wer sich nach der Grundimmunisierung und dem Booster mit dem Coronavirus angesteckt hat, soll sich vorerst nicht noch einmal impfen lassen.

RND/she