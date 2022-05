Hamburg

Während der Corona-Pandemie ist die Blutspende-Bereitschaft deutlich gesunken. Das ist das Ergebnis einer Studie, die in Kooperation zwischen der Universität Hamburg und Blutspende-Diensten des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) entstand. Wie die Universität am Mittwoch mitteilte, wurden hierfür deutschlandweit von April bis Juni 2020 sechsmal je rund 1500 Menschen zwischen 18 und 75 Jahren befragt.

Im Vergleich zu 2019 weniger Blutspenden

Menschen, die in den vergangenen 24 Monaten mindestens einmal Blut gespendet haben (sogenannte aktive Spender), hätten zu Beginn der Pandemie ein erhöhtes Bewusstsein dafür gehabt, dass sie spenden könnten, sagte Studienleiter Michel Clement, Professor für Marketing & Media an der Universität Hamburg. Im weiteren Verlauf der Pandemie hätten sie sich jedoch deutlich weniger zum Spenden in der Lage gefühlt.

Bei Menschen, die schon einmal gespendet haben, deren letzte Spende aber länger als zwei Jahre zurückliegt (inaktive Spender) sei dieses Bewusstsein deutlich geringer gewesen und auch die Bereitschaft sei stärker gesunken.

Die Vergleichswerte stammen laut Universität aus einer Studie mit gleichen Fragen aus dem Jahr 2019.

