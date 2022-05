Shanghai: Corona-Lockdown verschärft – trotz abnehmender Neuinfektionen

Peking

Die Behörden in der chinesischen Metropole Shanghai haben die Corona-Restriktionen wieder verschärft. Bewohner mehrerer Stadtviertel wurden aufgefordert, bis mindestens Mittwoch zu Hause zu bleiben und ihre Wohnungen nur für dringend notwendige Besorgungen zu verlassen. Wie lange es tatsächlich dauern werde, hänge von den Ergebnissen von Massentests ab.

Die Stadt mit rund 26 Millionen Einwohnern hatte gerade begonnen, sich aus einem strengen Corona-Lockdown zu lösen, bei dem Tausende in Quarantäne-Zentren eingewiesen wurden. Warum die Maßnahmen jetzt wieder verschärft wurden, war unklar. Die Zahl der Neuinfektionen sank auch am Montag. Die Behörden in Shanghai meldeten 3947 neue Fälle binnen 24 Stunden, die meisten von ihnen ohne typische Symptome.

RND/AP