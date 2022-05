Die Krankheit, die das Coronavirus auslöst, äußert sich bei jedem Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Deshalb kann man nicht pauschal sagen, wie lange jemand nach der akuten Infektion krank ist. Das hängt davon ab, wie schwer man erkrankt, ob man überhaupt Symptome verspürt - und ob eventuell irgendwann Spätfolgen auftreten. Und das wiederum wird von vielen weiteren Faktoren beeinflusst: wie etwa dem vorhandenen Immunschutz durch Impfungen oder vorherige Corona-Infektionen sowie Risikofaktoren wie dem Alter oder Vorerkrankungen.

Milder oder schwerer Verlauf?

Allerdings gibt es Statistiken, die zumindest eine grobe Tendenz erkennen lassen. So gibt die Johns-Hopkins-Universität als Richtwert an, dass sich Menschen mit einer milden Covid-19-Erkrankung in der Regel nach etwa ein bis zwei Wochen erholen. Bei einem leichten Krankheitsverlauf bleibt man in der Regel zuhause, um sich auszukurieren und für diese Zeit von anderen abzusondern, um niemanden anzustecken.

Bei Omikron erkrankt ein Großteil der Infizierten glücklicherweise milder an Covid-19 als es noch bei der Delta-Variante der Fall war. Was ist aber, wenn man schwerer an Covid-19 erkrankt? Immerhin rund zehn Prozent der Corona-Infizierten erkranken der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zufolge so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Wie lange ist man im Krankenhaus?

Auch bei ihnen beginnt die Krankheit zu Beginn oft schleichend, mit ersten Symptomen wie Schnupfen und Halskratzen. In der Folge haben sie aber deutlich länger mit Covid-19 zu kämpfen als Personen mit mildem Verlauf. Dem RKI zufolge dauert es nach dem Bemerken erster Symptome im Schnitt rund vier Tage, bis jemand bei sich verschlechterndem Zustand ein Krankenhaus aufsucht. In der Klinik verbringen Patienten und Patientinnen dann im Schnitt zehn Tage. Wer besonders schwer erkrankt und invasiv beatmet werden muss, bleibt noch länger auf Station, im Schnitt rund 18 Tage.

Gibt es Corona-Spätfolgen?

Wer das Krankenhaus verlässt, ist dann oft noch nicht gesund, sondern leidet unter Spätfolgen von Covid-19, auch bekannt als Long Covid oder Post Covid. Neben einer Verschlechterung der Lungenfunktion lassen sich beispielsweise Komplikationen jenseits der akuten Infektions- beziehungsweise Krankheitsphase beobachten: wie Herzmuskelentzündungen und neu aufgetretene Nieren- und Stoffwechselerkrankungen sowie die Verschleppung eines Blutgerinnsels innerhalb der Gefäße.

Eine neue Untersuchung aus Großbritannien zeigt, dass vor allem Menschen, die künstlich beatmet wurden, häufiger an Corona-Spätfolgen leiden. Aber auch nach einem milden Verlauf berichten Betroffene von Spätfolgen. Symptome wurden teils auch noch ein Jahr nach der akuten Infektion berichtet. Dazu können beispielsweise Müdigkeit und Erschöpfung, Muskelkater, Schlafprobleme, Kurzatmigkeit, Verlust des Kurzzeitgedächtnisses und Gliederschwäche zählen. Auch Angststörungen und Depressionen gaben Studienteilnehmende häufig an.

Corona-Infektion: Was sollte man im Hinterkopf haben?

Wer sich akut mit Corona infiziert, sollte den eigenen Gesundheitszustand gut beobachten. Sie bekommen schlechter Luft oder entwickeln hohes Fieber? Bei zunehmenden Beschwerden sollte man sich telefonisch beim Hausarzt oder der Hausärztin beraten lassen. Je früher man sich meldet, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass man noch medikamentös helfen kann. Wer unsicher ist, kann auch beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 um Hilfe bitten. Im Notfall, etwa bei akuter Atemnot, sollte man die Notfallnummer 112 anrufen.

Man sollte auch wachsam bleiben, nachdem eine akute Corona-Infektion durchgestanden ist. Auch wenn man offiziell als genesen gilt, sollte man auf mögliche Langzeitfolgen von Covid-19 achten. „Treten noch lange nach der überstandenen Infektion mit dem Coronavirus Symptome wie Erschöpfung, Luftnot oder Konzentrationsstörungen auf, sollten Sie sich an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt wenden“, rät die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

