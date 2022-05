RKI-Chef Wieler: Empfehlungen müssen sich der Situation anpassen

Das Ende der Maskenpflicht in vielen Bereichen, eine verkürzte Isolationsdauer und ein geringeres pandemisches Risiko: Die Corona-Pandemie entwickelt sich derzeit in eine positive Richung. Maßnamen zu lockern sei daher inzwischen in Ordnung, meint auch RKI-Chef Lothar Wieler am Freitag bei einem Kongress.