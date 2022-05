„Salziges schmeckt grün bis blau, Süßes orange bis rötlich. Pures Salz und reiner Zucker fangen zunächst blau und rot zu schmecken an, in ihrer jeweils höchsten Intensität aber beide weiß. Ein Orgasmus endet nach vielen Gold- und Rottönen bei Weiß, aber auch die Schmerzen einer Geburt steigern sich aus blauen und gelben Schmerzfarben bis zu Weiß hin.“ Auf die meisten Menschen wirkt diese Schilderung komplett verwirrend. Doch für die Frau mit Synästhesie, die hier ihre Wahrnehmung beschreibt, ist all das alltäglich.

Bei einer Synästhesie verknüpft das Gehirn verschiedene Sinneskanäle. Synästhetiker und Synästhetikerinnen können Töne sehen oder Wörter schmecken. Für Menschen mit Synästhesie kann sich Schmerz also tatsächlich „weiß anfühlen“ der Montag „blau sein“ oder Wein „grün schmecken“. Besonders häufig kommt die „Ton-Farbe-Synästhesie“ vor, bei der Geräusche, Musik und Stimmen, aber auch ausgesprochene (oder gelesene) Buchstaben und Zahlen das Sehen von bestimmten Farben auslösen. Möglich ist auch, dass Geschmäcker Farben zugeordnet werden. In seltenen Fällen kommt es sogar vor, dass Gerüche gleichzeitig als Farben wahrgenommen werden oder Wörter zu Geschmacks­empfindungen führen.

Synästhesie: Wie entsteht das Phänomen?

Noch ist nicht vollständig erforscht, wie es zu dem Phänomen kommt. Ein bekannter Synästhesie­forscher in Deutschland war der inzwischen verstorbene Psychiater, Psychoanalytiker und Philosoph Hinderk Emrich. Emrich hatte vor etwa 30 Jahren begonnen, sich genauer mit dem Phänomen zu befassen. Von ihm stammt auch eines der wenigen deutschen Fachbücher zum Thema: „Welche Farbe hat der Montag“. Darin beschreiben mehrere Menschen mit Synästhesie ihre ganz besondere Form der Wahrnehmung. Hans Udo Schneider, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Ruhr-Universität Bochum, ist Mitherausgeber des Buches und war vor Jahren an mehreren Forschungsprojekten von Emrich beteiligt.

Psychiater verschrieben reflexartig Medikamente

Schneider erinnert sich noch gut an die Anfänge der Synästhesie­forschung in Deutschland. Es sei für viele damals eine Erleichterung gewesen, das Phänomen endlich einordnen zu können. „Als wir begannen, zu publizieren, kamen immer mehr Menschen zu uns, die von ihrer Synästhesie berichteten“, sagt Schneider. Die Betroffenen hatten sich mit ihren außergewöhnlichen Sinneswahrnehmungen zuvor alleingelassen gefühlt, weil sie sich diese nicht erklären konnten. „Einige von ihnen waren zunächst auch bei Psychiatern gelandet. Die hatten ihnen reflexartig Medikamente wie Neuroleptika verschrieben.“

Solche Medikamente würden eine Synästhesie zwar nicht ganz zum Verschwinden bringen, aber doch unterdrücken. Wobei das unnötig sei, sagt Schneider, denn eine Synästhesie sei schließlich nichts Schädliches. Zudem können Neuroleptika Nebenwirkungen haben. Erst durch Emrich, der schließlich die richtige Diagnose stellte, seien viele dann von ihren Medikamenten befreit worden. Eine Synästhesie kann zwar auch bei einer psychischen Erkrankung wie der Schizophrenie auftreten. „Dann treten aber gleichzeitig weitere Symptome auf“, so Schneider. Auch die Einnahme psychoaktiver Drogen wie LSD oder Meskalin kann synästhetische Sinneserfahrungen hervorrufen. In der Regel ist Synästhesie aber angeboren und hat absolut keinen Krankheitswert.

Stattdessen haben Menschen mit Synästhesie oft weitere besondere Fähigkeiten: Sie neigen zu besonders lebhaften, luziden Träumen, die sich bewusst steuern lassen. Oder sie können sich leichter an manches erinnern. So schildert eine Frau in Emrichs Buch, dass sie sich Telefonnummern am besten in Farbkombinationen merkt. Die gleiche Frau berichtet außerdem, öfter Vorahnungen zu haben. Schneider ist in diesem Fall skeptisch. Allerdings ist auch nicht auszuschließen, dass Synästhesie mit einer besonders guten Intuition einhergehen könnte.

Aktivierung anderer Hirnareale bei Synästhesie

Nachzuvollziehen, wie sich Synästhesie anfühlt, ist für die meisten anderen Menschen schwierig. Schneider selbst ist kein Synästhetiker, hat aber im Rahmen eines unkonventionellen Forschungsprojekts schon einmal eine synästhetische Erfahrung gemacht. Mit einer Genehmigung durch die Ethikkommission hatte sich der Psychiater einmal selbst unter Drogen gesetzt, um die Auswirkungen bewusstseinsverändernder Substanzen und deren Rolle bei psychischen Erkrankungen besser zu verstehen.

Im Labor nahm er zusammen mit anderen Forschenden das Pilzgift Psilocybin ein. „Als ein Kollege dann Musik gespielt hat, habe ich zusätzlich geometrische Formen gesehen, die sich mit der Musik geändert haben, Sehen und Hören waren also verknüpft“, erinnert sich Schneider. Er nahm diese Formen so wahr, wie auch Synästhetiker und Synästhetikerinnen sie beschreiben – nicht vor dem inneren, sondern vor dem äußeren Auge, etwa auf Armeslänge Abstand. So beschreibt eine Frau im Buch von Emrich, wo und wie genau sie die Farben sieht, die ihr Gehirn automatisch mit bestimmten Wörtern, Buchstaben oder Zahlen verknüpft: „Nicht im Kopfinneren, sondern außen, sozusagen ‚in der Luft‘, wie überdimensionale, leicht geschwungene Geschenkbänder, die in relativ kurze Stücke geschnitten sind.“

Hirnströme überprüft

Außerdem beobachteten wir eine sichtbare Aktivität multisensorischer Nervenzellen, die für die Verknüpfung zwischen den Sinneszuständen zuständig sind. Hans Udo Schneider,; Psychiater

Synästhetische Erfahrungen muten für Menschen, die sie nicht kennen, fantastisch an. Doch nicht nur die zahlreichen Schilderungen Betroffener, auch wissenschaftliche Untersuchungen untermauern, dass es sie gibt. Schneider und seine Kollegen haben die Hirnströme von Menschen mit Synästhesie mit einer funktionellen Kernspintomografie überprüft. Und zwar in dem Moment, in dem ihnen Musik vorgespielt wurde. Bei denjenigen, die angaben, in Verbindung mit Musik Farben oder Formen zu sehen, waren tatsächlich Areale aktiviert, die für das Sehen zuständig sind.

„Die Aktivierung trat dabei nicht in der Hirnrinde auf, wie beim ‚normalen‘ Sehen zu erwarten wäre, sondern in anderen Arealen, die mit dem Sehen zu tun hatten“, erklärt Schneider. „Außerdem beobachteten wir eine sichtbare Aktivität multisensorischer Nervenzellen, die für die Verknüpfung zwischen den Sinneszuständen zuständig sind.“ Solche Verknüpfungen zwischen Hirnbereichen, die für Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen und Riechen zuständig sind, gelten als Ursache der Synästhesie. Es lässt sich aber noch nicht mit Sicherheit sagen, warum es bei einigen Menschen diese Verknüpfungen gibt und bei anderen nicht. Eine Theorie besagt, dass sie im Grunde bei jedem von uns angeboren seien.

Bei Neugeborenen vermischen sich Sinneseindrücke

„Neugeborene bringen Sinneseindrücke durcheinander. Töne können bei ihnen visuelle Wahrnehmung induzieren. Die Kanäle trennen sich dann normalerweise mit zunehmenden Alter“, sagt Schneider. „Bei einer bestimmten Form von Synästhesie bleiben Verbindungen zwischen den Arealen für die verschiedenen Sinneswahrnehmungen womöglich einfach bestehen.“ Eine andere Theorie zur Entstehung der Synästhesie besage, dass die Netzwerke zwischen sämtlichen verschiedenen Hirnarealen dabei insgesamt extrem ausgeprägt seien, nicht nur die zwischen den Regionen für die Sinneswahrnehmungen. Man spricht hierbei auch von einer Hyperkonnektivität.

Wir denken, das Gehirn funktioniert beim Sehen wie eine Kamera und bildet ganz einfach ab, was da ist. Aber nein, bei der visuellen Wahrnehmung spielen auch Gedächtnisinhalte und Erwartungen an die Wirklichkeit eine Rolle.

Besser verstehen lasse sich Synästhesie dann, wenn wir uns von dem Gedanken verabschieden, nur das zu sehen, was Wirklichkeit ist, so Schneider. „Wir denken, das Gehirn funktioniert beim Sehen wie eine Kamera und bildet ganz einfach ab, was da ist. Aber nein, bei der visuellen Wahrnehmung spielen auch Gedächtnisinhalte und Erwartungen an die Wirklichkeit eine Rolle.“ Das bedeutet, optische Wahrnehmungen können eben auch durch Signale und die genannten Verknüpfungen im Gehirn ausgelöst werden. Die Wahrnehmungen der Synästhesie seien dabei von Halluzinationen abzugrenzen: „Jemand, der halluziniert, glaubt, dass das, was er sieht, echt sei. Menschen mit Synästhesie wissen hingegen, dass es sich nur um eine besondere Art der Wahrnehmung handelt wie zum Beispiel das ‚Sehen‘ von Musik.“

Es sei gut, dass das Phänomen inzwischen bekannter sei, sagt Schneider. Denn Menschen mit Synästhesie litten häufig darunter, ihre Erfahrungen mit niemandem teilen zu können. „Es ist für sie ganz wichtig, zu wissen, dass sie nicht krank sind. Sie sollten sich nicht schämen oder versuchen, es zu verheimlichen, man kann sehr gut mit Synästhesie leben. Es ist keine Krankheit, sondern vielmehr eine Gabe.“

Von Irene Habich/RND