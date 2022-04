Hirnchirurg über OP-Alltag: „Wir wissen vorher nie, wie viel Unvorhergesehenes passiert“

Peter Vajkoczy, Sie sind Neurochirurg an der Berliner Charité und seit mehr als 20 Jahren in dieser Disziplin unterwegs. In dieser Zeit haben Sie etwa 15.000 Eingriffe am menschlichen Gehirn durchgeführt. Sind Sie auch nach jahrelanger Berufserfahrung noch fasziniert vom Gehirn?

Ja, total. Bis heute wissen wir eigentlich gar nicht richtig, wie das Gehirn funktioniert. Nur rund 20 Prozent seiner Funktionsweisen haben Forschende wirklich verstanden. Lange dachte man, dass nur relevant ist, ob der Patient oder die Patientin sprechen und sich bewegen kann. Aber es gibt noch viel mehr. Gedächtnis, Antrieb, Emotionen – wie das alles miteinander verschaltet ist, kann man bislang nur erahnen. Wir operieren deshalb zum Beispiel oft Patienten und Patientinnen im Wachzustand am Gehirn. Für sie ist das ein Stück weit unheimlich, aber nur so können wir überwachen, ob sie weiter normal sprechen können.

Wie sieht ein klassischer Arbeitstag bei Ihnen aus?

Ich kann Ihnen von heute berichten. Um kurz vor 7 Uhr ging es los, da habe ich die erste Visite gemacht. Um halb Acht war Morgenbesprechung im Team. Dann ging es auf die Intensivstation, wo wir einen achtjährigen Jungen mit einer schweren Gefäßmissbildung im Gehirn operiert haben. Das war eine schwierige, lange und auch riskante OP, die aber glücklicherweise gut verlaufen ist. Dann habe ich rund 20 Patienten und Patientinnen in der Sprechstunde beraten. Jetzt warte ich gerade noch auf einen Patienten, dessen Wirbelsäule wegen einer Metastase gebrochen ist. Der muss dringend noch heute operiert werden. Das wird unser Team sicherlich noch bis in den Abend hinein beschäftigen.

Das klingt sehr herausfordernd – körperlich und mental.

Wir behandeln bei uns in der Charité sehr komplizierte Fälle. Den Patienten und Patientinnen wurde vorher entweder gesagt, dass medizinisch nichts mehr geht oder dass ein Eingriff zu riskant wäre. Deshalb ist jeder Tag eine Überraschung. Wir wissen vorher eigentlich nie, wie viel Unvorhergesehenes passiert. Garantien gibt es in der Medizin ja sowieso nicht. Die Biologie und Anatomie des jeweiligen Patienten oder der Patientin kann uns immer einen Strich durch die Rechnung machen – auch wenn wir uns noch so gut vorbereiten. Und wir können beim Operieren Fehler machen, auch das kommt vor.

Auch in seinem im April neu erschienenen Buch berichtet Peter Vajkoczy, Direktor der Klinik für Neurochirurgie an der Berliner Charité, von seinem herausfordernden Arbeitsalltag: „Kopfarbeit. Ein Gehirnchirurg über den schmalen Grat zwischen Leben und Tod“. Droemer Verlag, 336 Seiten. 20 Euro. Quelle: Droemer Verlag

Worin besteht das höchste Risiko?

In der Neurochirurgie muss man sich vorher genau überlegen, wo man den Schädel öffnet und wie man den Kopf dreht, um die betroffenen Areale überhaupt zu erreichen. Das ist anders als bei der Hüfte oder dem Bauch, wo man einen Patienten oder eine Patientin immer an derselben Stelle aufmacht. Und dann sind da die Funktionen des Gehirns, die es zu schonen gilt und die ultrafeinen Strukturen, die ruhige Hände und eine hohe Vergrößerung durch das Mikroskop erfordern. Die Verantwortung ist enorm. Es gibt keinen Weg, wo man zu 100 Prozent auf der sicheren Seite ist.

Bei einer Operation am Gehirn gibt es immer das Risiko, dass der Patient oder die Patientin wichtige Funktionen verliert, also beispielsweise Arme und Beine nicht mehr bewegen oder fühlen kann. Man muss gemeinsam abwägen, welches Risiko höher ist – das der Krankheit oder des Eingriffs. Dem Patienten mit der gebrochenen Wirbelsäule droht beispielsweise die Querschnittslähmung, wenn wir nichts machen. Durch die Operation selbst könnte das aber auch passieren. Nur ist das Risiko durch den Eingriff statistisch gesehen deutlich geringer.

Mit welchen Krankheitsbildern haben Sie vor allem zu tun?

Unsere Abteilung macht rund 5000 Hirnoperationen im Jahr. Am häufigsten behandeln wir Tumore – im Gehirn oder in der Wirbelsäule. Auch Gefäßveränderungen sind oft ein Problem, wenn also jemand von einem Schlaganfall bedroht ist oder zu wenig Blut im Gehirn ankommt. Menschen, die an Epilepsie oder Parkinson leiden, werden bei uns operiert. Ein Schädel-Hirn-Trauma nach Unfällen wird auch häufig behandelt.

Was darf im OP nicht fehlen?

Das wichtigste Instrument ist das Mikroskop. Da arbeiten wir bei 40-facher Vergrößerung, um die teils weniger als zwei Millimeter großen Blutgefäße im Gehirn überhaupt sehen zu können. Es braucht eine absolut ruhige Hand, ähnlich wie die eines Uhrmachers. Wichtig sind auch Sauger zum Entfernen beispielsweise von Tumorgewebe. Es braucht feine kleine Scheren, die sehr präzise Gewebe schneiden können. Mit Strom geladene Pinzetten stillen die Blutungen. Und mit feinen Elektroden können wir prüfen, ob Hirnregionen noch auf Stimulationen reagieren.

Schwere Schicksalsschläge gehören vermutlich zu Ihrem Berufsalltag?

Es gibt Operationen, die nicht gut laufen. Es gibt auch Patienten und Patientinnen, die versterben. Wir sehen jeden Tag das volle Spektrum. Bei solchen Operationen ist man manchmal fasziniert davon, wie gut es doch gelaufen ist. Und manchmal kommt man leider in Teufels Küche. Ein befreundeter Kollege hat mal zu mir gesagt, dass man in der Neurochirurgie das Allerschönste und das Allerschlimmste erleben kann.

Wer in der Neurochirurgie arbeitet, hat in der Ärzteschaft aber auch einen gewissen Status, oder?

Früher wurde ein großer Mythos rund um das Feld der Neurochirurgie gemacht. Klar, das war zu Beginn auch echte Pionierarbeit, als man plötzlich am Gehirn operieren konnte. Aber es stimmt zum Beispiel oft nicht, dass eine spezielle Operation nur ein bestimmter Arzt oder eine Ärztin machen kann. Oder dass man das Deckenlicht ausmachen muss und niemand sprechen darf, weil der OP-Saal quasi heilig sein soll. Unsere Generation will da heute moderner rangehen. Wir wollen unsere Arbeit als gut ausgebildetes Handwerk verstehen und als Team miteinander sprechen. Und manchmal hören wir während einer Operation auch Musik, um uns zu entspannen. Da ist heute viel mehr möglich.

Von Saskia Heinze/RND