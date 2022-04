Seit Mitte April melden Gesundheitsbehörden weltweit gehäuft ungewöhnlich schwere Hepatitis-Fälle bei Kindern. Akute Leberentzündungen wurden insbesondere in Großbritannien bekannt - mit inzwischen über 110 Fällen. Auch die USA, Israel, Irland, Spanien, Dänemark und die Niederlande haben vereinzelt Fälle mit ähnlichem Krankheitsbild gemeldet. In Deutschland ist dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge, Stand 28. April, ein Fall bekannt - nähere Umstände dazu aber nicht.

Die Kinder aus Großbritannien waren in den meisten Fällen jünger als fünf Jahre, wie aus einem Bericht der britischen Gesundheitsbehörde (UKHSA) von Ende April hervorgeht. Es wurden stark erhöhte Leberenzyme gemessen, viele hatten Gelbsucht. Einige mussten in spezialisierte Kinderleberzentren verlegt werden, zehn Kinder bekamen eine Lebertransplantation. Auch von Magen-Darm-Beschwerden war die Rede: mit Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen. Fieber sei meist nicht aufgetreten.

Hepatitis-Fälle: Eine Virusinfektion ist wahrscheinlich

Die Ursache für die Erkrankungen ist noch unklar. Ein Zusammenhang mit dem Coronavirus ist denkbar, aber nicht bewiesen. Forschende gehen momentan verschiedenen Theorien nach. Grundsätzlich kann es verschiedene Auslöser für eine Hepatitis, also eine Entzündung der Leber, geben. Die fünf klassisch bekannten Hepatitisviren A, B, C, D und E wurden laut Behörden durch Laboruntersuchungen aber bereits ausgeschlossen.

Die britischen Gesundheitsbehörden halten es derzeit für am wahrscheinlichsten, dass die Hepatitis mit Adenovirus-Infektionen im Zusammenhang steht. Denn bei den meisten Kindern in Großbritannien wurden ebendiese Erreger nachgewiesen. Adenoviren sind der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zufolge dafür bekannt, eine Vielzahl von Erkrankungen auszulösen - etwa der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes oder der Augenbindehaut und Hornhaut. Übertragen werden sie von Mensch zu Mensch meist über Hände. Auch an Gegenständen wie Türgriffen und Armaturen bleiben Adenoviren haften, und können so übertragen werden.

Zusammenhang zwischen Hepatitis und Corona denkbar - aber nicht bewiesen

Normalerweise verlaufen Adenovirus-Infektionen mild, oft mit erkältungsähnlichen Symptomen, Erbrechen und Durchfall. Nur selten kommt es zu Komplikationen. „Adenoviren verursachen zwar in der Regel keine Hepatitis, doch handelt es sich um eine bekannte seltene Komplikation, die meist bei immungeschwächten Personen auftritt“, heißt es in einer vorläufigen Einschätzung des RKI. Bei den Fällen in Großbritannien könne beispielsweise eine neue Adenovirus-Variante zirkulieren, die bei Kindern eine schwerere Hepatitis als bislang bekannt verursacht. Eine weitere These: Wegen Effekten der Corona-Pandemie könnten gerade jüngere Kinder zudem besonders empfänglich sein, heißt es im Bericht.

Das halten auch die britischen Gesundheitsbehörden für möglich. Es könne Co-Faktoren geben, die dazu führen, dass ein normales Adenovirus bei kleinen Kindern einen schwereren Verlauf hervorruft als sonst. Dazu könnte die Corona-Pandemie zählen, oder auch eine frühere Infektion mit Sars-CoV-2. Wie die europäische Seuchenschutzbehörde ECDC berichtet, stehen die Hepatitisfälle bislang aber in keinem Zusammenhang mit einer Corona-Impfung.

Auch andere Erreger könnten mit den Erkrankungen im Zusammenhang stehen. Die Rolle von Adenovirus und Coronavirus sei noch nicht geklärt, Untersuchungen laufen noch - das machen die Gesundheitsbehörden wie auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) deutlich. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten, konkrete Empfehlungen für Kinder und Eltern gibt es bislang nicht.

RND/she