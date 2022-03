Tausende ukrainische Geflüchtete erreichen tagtäglich die polnische Kleinstadt Medyka. Arzt Wjahat Waraich war für die Hilfsorganisation Humanity first vor Ort im Einsatz. Was er dort erlebt hat, war viel Leid und Erschöpfung, aber auch Hoffnung und Solidarität.

Ein ukrainischer Junge wartet am Grenzübergang in Medyka darauf, einen Bus zu besteigen. Quelle: Laurel Chor/SOPA Images via ZUMA