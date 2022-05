Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 11.718 Corona-Neu­infek­tionen an einem Tag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Sonntag erneut merklich gesunken – Fachleute gehen allerdings seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus.