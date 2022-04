Infektionen mit der Omikron-Variante verlaufen im Vergleich zu Delta seltener schwer. Man muss auch seltener im Krankenhaus behandelt werden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) resümiert anhand aller derzeitiger Studien zum Thema im epidemiologischen Bulletin: „Verglichen mit einer Delta-Infektion war das Hospitalisierungsrisiko über alle Altersgruppen und ohne Differenzierung nach Impfstatus bei Omikron-Infektionen um 40 bis 80 Prozent niedriger.“

Das Risiko, infolge einer Ansteckung zu versterben, ist ebenfalls geringer. So hat etwa eine Studie aus dem kanadischen Ontario ein um 88 Prozent geringeres Sterberisiko als bei Delta ausgemacht. Daten aus anderen Ländern kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Trotzdem besteht weiterhin ein Restrisiko, infolge einer Infektion mit der Variante zu versterben. Wie oft kommt das noch vor - und wer ist besonders gefährdet?

Omikron ist weniger tödlich als Delta

Klar ist: Auch Mitte April 2022 sterben noch täglich Menschen an Covid-19 - trotz der statistisch gesehen vergleichsweise milderen Erkrankungsverläufen bei Omikron. Am 20. April wurden dem Robert-Koch Institut (RKI) beispielsweise binnen 24 Stunden 348 Todesfälle gemeldet. Vor einer Woche waren es 361 Todesfälle. Im Januar ging die Omikron-Welle los, seitdem sterben im Schnitt zwar weniger Menschen an Covid als noch zum Höhepunkt der Delta-Welle. In Zahlen: Bei Delta starben 8033 Menschen im November und 10.242 im Dezember 2021. Im Januar, als Omikron Delta zunehmend verdrängte, wurden der Gesundheitsbehörde 4335 Tote gemeldet.

Die Daten der Gesundheitsbehörde zeigen aber auch, dass es während der Omikron-Welle erneut zu einem Anstieg der Todesfälle kam - und diese nun konstant auf einem ähnlich hohen Niveau bleiben. So wurden im Februar bundesweit 5192 und im März 5321 Verstorbene gemeldet. Den Grund für die weiterhin hohen Sterbezahlen trotz statistisch gesehen milderer Verläufe sieht das Robert-Koch Institut (RKI) in den sehr hohen Infektionszahlen während der fünften Welle - also seit Omikron kursiert. Sehr viele Menschen stecken sich an, weil die Variante noch einmal deutlich übertragbarer als Delta ist.

Sterberisiko ist bei Älteren höher - auch bei Omikron

Wie hoch ist dann noch das individuelle Risiko, infolge einer Omikron-Infektion zu versterben? Das fällt bei jedem und jeder unterschiedlich aus. Es kann kein für alle gleichermaßen gültiger Wert festgelegt werden, wie hoch das Risiko noch ist, zu versterben. Verschiedene Faktoren spielen dabei eine Rolle: ob man geimpft ist, wie das körpereigene Immunsystem aufgebaut ist, ob man Covid-relevante Vorerkrankungen hat. Studien haben gezeigt, dass der Immunschutz bei bestimmten Gruppen weniger ausgeprägt sein kann. Dazu zählen beispielsweise immun­geschwächte Menschen, Hochbetagte und Pflegebedürftige.

Ein Blick auf die vermeldeten Todesfälle beim RKI macht ebenfalls deutlich, dass vor allem Ältere ein höheres Risiko tragen, zu versterben. So zeigt etwa eine Erhebung: 469 Männer über 80 Jahren sind in der letzten Märzwoche Covid-bedingt verstorben. 236 waren es in der Altersgruppe der 60 bis 79-Jährigen. Aber nur 33 Männer verstarben im Alter zwischen 40 und 59 Jahren, weniger als vier, die noch jünger waren. Ähnlich sieht es bei den Frauen aus: 510 Todesfälle in der Altersgruppe der über 80-Jährigen wurden gemeldet, 136 bei den 60- bis 79-Jährigen. Bei den 40- bis 59-jährigen Frauen waren es 20, darunter ebenfalls weniger als vier.

Grundsätzlich kann man sagen: Wer sich mit Omikron ansteckt, erkrankt weniger wahrscheinlich schwer an Covid-19 als noch während der Delta-Welle. Wenn man geimpft und geboostert ist, ist der Schutz vor dem Tod besonders hoch. Das RKI geht auch in seinem Wochenbericht von Mitte April noch davon aus, dass eine Grundimmunisierung und insbesondere die Auffrischimpfung auch unter der Omikron-Variante „einen sehr hohen Schutz vor schwersten Verläufen“ - also intensivstationäre Betreuung oder Tod - bietet.

Wer besonders gefährdet ist, kann den Impfschutz zudem mit einem zweiten Booster optimieren. Die Ständige Impfkommission empfiehlt gesundheitlich besonders gefährdeten Personen eine zweite Auffrischimpfung. Dazu zählen Menschen ab 70 Jahren und Bewohner und Bewohnerinnen in Pflegeeinrichtungen und Menschen mit Immunschwäche ab dem fünften Lebensjahr. Auch wer viel Kontakt zu gefährdeten Menschen hat, kann eine zweite Auffrischdosis erhalten: etwa medizinisches und pflegerisches Personal. Die Auffrischung kann man ab drei Monate nach dem ersten Booster bekommen.

RND/she