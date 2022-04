Wäre das der Durchbruch, um die Pandemie zu beenden? Ein Mediziner aus Rostock will ein Verfahren entwickeln, mit dem man das individuelle Risiko ermitteln kann, schwer am Coronavirus zu erkranken. So könnten besonders schutzbedürftige Hoch­risiko­gruppen ermittelt werden. Allerdings gibt es einige Herausforderungen.