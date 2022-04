Es ist häufig eines der ersten Symptome einer Covid-19-Erkrankung – und eines, das auch oft noch lange nach der Infektion bestehen bleibt: Kopfschmerzen. Das Robert Koch-Institut (RKI) listet Kopfschmerzen als ein neurologisches Symptom von Covid-19, gleichzeitig ist es aber auch ein bekanntes Symptom bei Long Covid, also bei Menschen mit Corona-Langzeitfolgen. Mitunter sind Kopfschmerzen sogar das einzige Symptom, das Corona-Infizierte überhaupt spüren, wie die Deutsche Hirnstiftung berichtet.

Das Symptom wirft viele Fragen auf: Wieso und bei wem kommt es bei Covid-19 überhaupt zu Kopfschmerzen – und warum bleiben sie auch oft noch nach der Infektion? Kopfschmerzen sind daher – ähnlich wie andere neurologische Corona-Beeinträchtigungen – im Laufe der Corona-Pandemie zunehmend in den Fokus von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerückt, die das Symptom besser zu verstehen versuchten.

Covid-19: Kopfschmerz ist nicht gleich Kopfschmerz

Dabei zeigte sich schon früh in der Pandemie: Auch bei Covid-19 ist Kopfschmerz nicht gleich Kopfschmerz. Forschende der Universität Madrid stellten in ihrer im Juli 2020 veröffentlichten Studie fest, wie unterschiedlich sich Kopfschmerzen bei Corona-Patientinnen und -Patienten ausdrücken – nicht nur hinsichtlich der Stärke. Überwiegend wurde der Schmerz dabei als drückend beschrieben, seltener beklagten sie sich über pulsierende Schmerzen. Jedoch traten letztere häufiger auf, wenn die Betroffenen schon vor ihrer Covid-19-Erkrankung an Migräne litten. Interessant war dabei auch, dass die Kopfschmerzen je nach Patientin oder Patient in verschiedenen Bereichen ihres Kopfes auftraten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Autonomen Universität Barcelona kamen in einer im November 2020 veröffentlichten Studie zu ähnlichen Ergebnissen.

Diese und weitere Studien zeigen auch, dass Corona-Kopfschmerzen oft sehr hartnäckig sind und nicht einfach so verschwinden. Je nach Erhebung beklagten sich bis zu 15 Prozent der Corona-Patientinnen und -Patienten auch nach ihrer Covid-19-Erkrankung über Kopfschmerzen. Teils berichten Long-Covid-Betroffene auch noch nach über einem Jahr von anhaltenden Kopfschmerzen und anderen Beschwerden. Doch warum kommt es überhaupt zu Kopfschmerzen nach einer Corona-Infektion?

Eine eindeutige Antwort gibt es darauf bislang noch nicht. Als gesichert gilt jedoch, dass das Virus Sars-CoV-2 auch das Gehirn angreifen und für neurologische Probleme sorgen kann – darunter Kopfschmerzen, aber auch Symptome wie Gedächtnisverlust oder Verwirrtheit. Umgangssprachlich werden solche Beeinträchtigungen als „Hirnnebel“ oder „Covid-Gehirn“ bezeichnet.

Long Covid: Forschende vermuten Zusammenhang mit Hirnstoffwechsel oder Zytokinen

Für diese neurologischen Symptome haben Forschende des Memorial Sloan Kettering Cancer Centres (MSK) in New York eine mögliche Ursache identifiziert: In der im Februar im Fachmagazin „Cancer Cell“ veröffentlichten Studie heißt es, dass Entzündungsmoleküle, die sogenannten Zytokinen, für Kopfschmerzen und Co. verantwortlich sein könnten. „Wir fanden heraus, dass die Patienten anhaltende Entzündungen und hohe Konzentrationen von Zytokinen in ihrem Gehirnwasser hatten, was die Symptome erklärte“, sagte Jan Remsik, Forscher am MSK und Erstautor der Studie.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Post-Covid-Ambulanz der Universitätsklinik Freiburg vermuteten in einer im April 2021 erschienenen Studie dagegen einen Zusammenhang zwischen neurologischen Symptomen und dem Hirnstoffwechsel. Sie stellten fest, dass solche Beeinträchtigungen bei Covid-Patientinnen und -Patienten besonders oft mit einer schlechteren Verstoffwechselung von Glucose in der Großhirnrinde einherging. Und wenn sich Hirnstoffwechsel normalisierte, besserten sich auch die neurologischen Beschwerden.

Kopfschmerzen als frühes Symptom: Studie legt Zusammenhang mit milderem Covid-Verlauf nahe

Gerade akute langanhaltende Kopfschmerzen belasten Betroffenen stark. Womöglich kann man dem Corona-Kopfschmerz aber sogar etwas Positives abgewinnen: Forschende des Hospital Universitario de la Princesa in Madrid stellten in ihrer im Januar 2021 veröffentlichten Studie fest, dass die Sterblichkeit bei Corona-Patientinnen und -Patienten mit coronabedingten Kopfschmerzen geringer war als bei denjenigen ohne Kopfschmerzen. Zumindest dann, wenn die Kopfschmerzen zu den ersten Symptomen der Covid-19-Erkrankung zählten.

Von Ben Kendal/RND