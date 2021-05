Lübeck/Kiel

In der Laborärztlichen Gemeinschaftspraxis Lübeck lässt sich die Hälfte der Fälle mit einem positiven Ergebnis nicht bestätigen – sie sind also falsch positiv, der Patient hat kein Corona. Doch warum geben die Schnelltests nicht immer die richtige Auskunft? „Wir haben mit den Schnelltests Tests in die Hände von Laien gegeben“, sagt Andreas Bobrowski, Vorstandsvorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte.

Schnelltest richtig durchführen

Das Personal in den Testzentren ist oft nicht medizinisch ausgebildet. Laien, die den Test von zu Hause machen, befolgen nur den Beipackzettel und machen auch dann nicht alles richtig. „Wenn man einen Abstrich richtig macht, müsste beim Rachenabstrich ein leichter Würgereiz ausgelöst werden und bei dem Nasenabstrich sollten die Tränen kommen“, erklärt Bobrowski.

Ein Abstrich beider Stellen sei auch nach den Empfehlungen der World Health Organization (WHO) ein Muss, um ausreichend Material für die Testung zu gewinnen– auch in den eigenen vier Wänden. Denn zu Hause komme es stets zu Problemen der Abstrichentnahme. „Mit sich selber ist man immer ein bisschen netter als mit anderen“, sagt er. So können aber auch Fehler entstehen.

Wer überprüft die Testzentren?

Für Bobrowski ist ebenfalls die Qualitätskontrolle von großer Bedeutung. Im Labor werden mit jedem Testlauf eine Positiv- und eine Negativkontrolle mitgeführt, um die Korrektheit der durchgeführten Bestimmungen zu belegen. „So sehen wir, ob das Messgerät und die verwendeten Reagenzien in Ordnung sind“, sagt er. Dazu sind die Labore sogar verpflichtet. Bei den Antigenschnelltests ist eine solche Vorgehensweise aufgrund des Testprinzips gar nicht möglich.

Teststationen werden von den jeweiligen Kreisen und kreisfreien Städten, aber auch dem Landesamt für soziale Dienste stichprobenartig geprüft. „Bei Hinweisen zu Missständen wird diesen umgehend nachgegangen“, sagt etwa Ministeriumssprecher Christian Kohl aus Schleswig-Holstein. Grundsätzlich liege es in der Verantwortung der jeweiligen Betreibenden, die Qualität der angebotenen Dienstleistung sicherzustellen.

Was mache ich, wenn ich einen positiven Schnelltest habe?

Ist der Schnelltest dann vermeintlich positiv, muss ein PCR-Test folgen, der dann für die Patienten kostenlos ist. „Letztendlich ist ein Schnelltest nur ein Hinweis darauf, ob möglicherweise eine Infektion vorliegt“, sagt Bobrowski. Die Bestätigung erfolge immer erst über den PCR-Test, welcher vom Labor durchgeführt wird. Das Ergebnis gibt es binnen 24 Stunden, bis dahin sollte sich der Patient aber auf jeden Fall in Quarantäne begeben.

Schnelltests können manipuliert werden

Daneben gibt es leider auch die andere Möglichkeit, nämlich ein negatives Ergebnis herbeizuführen. „Es kann sein, dass man durch bewusste oder unbewusste Manipulation im Rachenraum die Virenanzahl sehr stark herabsetzt“, sagt der Mediziner. Das kann zum Beispiel durch Zähneputzen oder eine septische Mundspülung passieren. Auch essen oder trinken kurz vor dem Test können das Ergebnis beeinflussen.

Ebenfalls das zu späte Ablesen des Tests kann eine Rolle spielen. „Denn dann hat die Flüssigkeit mehr Zeit zum Fließen und Versetzen“, erklärt Thomas Lorentz, Facharzt für Virologie und Mikrobiologie im Labor Dr. Krause & Kollegen in Kiel. Die meisten falschen Ergebnisse kommen laut Lorentz allerdings durch Lagerungsfehler. „Werden die Tests zu warm gelagert, dann können sie auch falsch negativ werden“, sagt er. Etwas, was im Sommer gut passieren könne und noch schlimmer als ein falsch positiver Test sei.

Was mache ich, wenn der Schnelltest negativ war – ich aber Corona-Symptome verspüre?

Merken die Betroffenen nach einem vermeintlich negativen Test dann allerdings doch Symptome, müssen sie das umgehend dem Gesundheitsamt melden, auch dass der erste Test negativ war. „So kann man auch rauskriegen, welcher Testhersteller das war“, sagt Lorentz. Auch hier dient dann ein PCR-Test der Überprüfung.

Andreas Bobrowski ergänzt: „Man kann sich nicht immer auf den Schnelltest verlassen und sollte daher die Achtsamkeit für sich selbst und andere nicht verlieren und weiterhin auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln achten.“

Von Jule Arista Runde