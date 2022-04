Die Corona-Warn-App leuchtet rot, der Arbeitskollege meldet sich krank – und plötzlich geht das Raten los. Wenn wir uns am Freitag getroffen haben, er am Samstag positiv getestet wurde, wie lange muss ich dann warten, bis ich mir sicher sein kann, mich nicht infiziert zu haben? Bis wann sollten die Symptome spätestens auftreten? Wann kann ich mich entspannen?

Die Zeitspanne, die zwischen einer Ansteckung mit einem Erreger und dem Beginn der Symptome vergeht, nennt man Inkubationszeit. Sie kann für verschiedene Erreger unterschiedlich lang sein. Im Fall des Norovirus beträgt sie beispielsweise nur zwischen sechs Stunden und zwei Tagen. Auch bei Influenza ist die Inkubationszeit mit durchschnittlich ein bis zwei Tagen ebenfalls sehr kurz. Im Falle von Windpocken brechen diese meistens nach rund zwei Wochen aus.

Verschiede Corona-Varianten, verschiedene Inkubationszeiten

Im Falle von Sars-CoV-2 wird die Inkubationszeit im Mittel auf fünf bis sechs Tage geschätzt. Rund 95 Prozent der Menschen hatten einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2020 zufolge spätestens am zwölften Tag Symptome. Bei solchen Angaben handelt es sich jedoch um Mittelwerte. Das heißt, wer an Tag vier mit einer laufenden Nase aufwacht oder an Tag 13 plötzlich Husten bekommt, sollte eine Infektion mit Sars-CoV-2 nicht von vorneherein ausschließen.

Hinzukommt: Die verschiedenen Corona-Varianten scheinen unterschiedliche Inkubationszeiten zu haben. „Möglicherweise haben die Virusvarianten Alpha beziehungsweise Delta eine um etwa anderthalb bis zwei Tage kürzere Inkubationszeit als der sogenannte Wildtyp, das heißt die Viren, die im Jahr 2020 zirkulierten“, erklärt das Robert Koch-Institut. Auch bei Omikron gibt es Hinweise darauf, dass die Inkubationszeit kürzer ist. Das legte beispielsweise eine Studie aus Norwegen nahe: Dort konnten Forschende des Norwegian Institute of Public Health (NIPH) für einen größeren Ausbruch mit Omikron-Infizierten nachweisen, dass die Inkubationszeit im Mittel drei Tage dauerte.

Das Problem bei Corona ist: Man muss nicht erst Symptome haben, um ansteckend zu sein. Unter anderem deshalb empfehlen Gesundheitsbehörden weltweit, sich bei einem Verdacht auf Infektion möglichst zu isolieren und ansonsten präventiv Maske zu tragen und Abstand zu anderen zu halten.

RND/asu/she