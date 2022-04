Frau Schäfer, Sie sind ein sehr kommunikativer Mensch in einer sehr kommunikativen Branche. Sie leben in einer Beziehung, Sie haben Kinder. Kennen Sie Einsamkeit?

Spätestens seit meiner Begegnung mit Ava …

… einer jungen Frau, die unter Einsamkeit leidet und um die Sie sich eine Zeit lang gekümmert haben …

… kenne ich die zerstörerische Kraft von Einsamkeit. Dieser Austausch mit ihr hat dazu geführt, noch mal auf meine eigenen Einsamkeits­inseln zu schauen. Also etwa, dass ich aus einer schweigenden Familie komme, was sicherlich zu einer großen Einsamkeit in den Teenagerjahren geführt hat. Vielleicht auch beruflich in der Ausbildung nicht zu wissen, wohin man gehört. Wird man in einer erfüllten Partnerschaft ankommen? Ich dachte eigentlich, der Rucksack, den ich zu tragen habe, ist nicht so schwer. Aber es hat sich dann doch als ganz gut entpuppt, mal genauer darauf zu schauen. Also: Ja, ich kenne Einsamkeit.

„Ich bin auch in unmittelbarer Nähe konfrontiert mit Einsamkeit“

In Ihrem Buch, das von Avas Schicksal handelt, merkt man, dass Sie Ihre Begegnung mit ihr auch genutzt haben, um sich selbst zu hinterfragen.

Avas Leben am Rande der Depression, allein lebend, ohne Verantwortung weder für eine Zimmerpflanze oder ein Haustier noch für Angehörige oder Kinder zu haben – das sind sicherlich andere Umstände als bei mir. Aber ich bin auch in unmittelbarer Nähe konfrontiert mit Einsamkeit, etwa durch meine Mutter. Sie ist eine ältere Person, die gern allein ist, aber sicherlich auch Phasen von Einsamkeit hat.

Sie sprechen es an, es gibt einen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Wo ziehen Sie die Trennlinie?

Das Alleinsein ist bei dem ganzen Alltags­wahnsinn als Freundin, als Tochter, Journalistin, Mutter, Ehefrau, Kollegin und als ehrenamtliche Mitarbeiterin etwas, wonach ich mich immer wieder sehne, um meinen Speicher wieder zu füllen, um Ruhe zu haben und die inneren Stimmen zu hören. Das ist etwas, das ich als positiv sehe und auch liebe. Einsam zu sein dagegen ist etwas Unfreiwilliges. Beim Alleinsein habe ich trotzdem eine emotionale Anbindung, und vor allem: Ich kann es mehr oder weniger sofort beenden. Einsame Menschen hingegen sind ohne ein Gegenüber, mit dem man in den Austausch treten kann, obwohl der Bedarf da ist. Und Einsamkeit ist schon im Sprachgebrauch sehr negativ konnotiert.

Können Sie das präzisieren?

Wir kennen sicherlich alle jemanden, der sagt, ich habe schon einmal abgetrieben. Oder: Ich mache mir Sorgen wegen meiner Krebs­vorsorge, oder ich komme mit meinen Kindern nicht klar. Aber zu sagen, ich bin einsam, ist ein Tabu. Allein diese Tatsache auszu­sprechen fällt uns allen schwer.

„Wir haben vielleicht auch verlernt zu sagen: Ich brauche dich jetzt mal“

Aber warum ist Einsamkeit ein Tabu?

In einer sehr kommunikativen Welt scheint es ein Makel zu sein, nicht in Kommunikation zu treten. Und genau das passiert ja bei solch einem extremen Rückzug. Andersherum gesagt, haben wir vielleicht auch verlernt zu sagen: Ich brauche dich jetzt mal, ich brauche deine Zeit, ich brauche deine Emotionen, ich brauche dein Ohr, ich muss dir was erzählen. Stattdessen können wir uns sehr gut ablenken – sei es durch Zocken, Chillen, bei Konzerten, durch all die Dinge. In den vergangenen zwei Jahren aber haben wir alle kurz gemerkt, wie es ist, wenn diese Ablenkung mal nicht funktioniert.

War Corona so gesehen eine gute Lektion, das Alleinsein zu üben und auch wieder ein bisschen auf die eigenen Stimmen zu hören?

Ich bin mir sicher, es hat viele verschreckt und zutiefst verstört, auf sich selbst zurück­geworfen zu sein. Dass sie eben nicht vor die Tür treten konnten, um Ablenkung zu suchen, und alles runterfahren wussten. Das waren unglaublich emotionale Tiefen für uns alle. Aber wenn man etwas Positives darin sieht, dann würde ich schon sagen: Ja, wir konnten die Zeit auch ein Stück weit dazu nutzen, zu fragen: Wo stehe ich, wer bin ich? Klar, das ist jetzt leicht gesagt, wenn man keine Existenzsorgen hat und nicht seine Zeit mit sechs Leuten in drei Zimmern verbringen musste.

Ist Einsamkeit auch deshalb ein Tabu, weil sie sich wie ein Scheitern anfühlt, und dieses Scheitern nicht in unsere Leistungsgesellschaft passt?

Ja, das Thema Einsamkeit ist schambesetzt. Es fühlt sich an, als stimme etwas nicht mit uns. Und das Beispiel von Ava, die studiert hat und die einen Beruf ausübt, zeigt, dass das Unglück nicht nur die Unglücklichen trifft, sondern eben auch Menschen, die vermeintlich im Leben stehen. Aber Avas Fundament war sehr, sehr löchrig durch Demütigungen ihres Vaters und ein ständiges Kleinmachen ihrer Eltern, die eigentlich keine Zeit für sie hatten. Beim Zeitmangel gibt es Parallelen zu meinem Elternhaus, aber dort gab es keine Demütigungen, die am Selbstbewusstsein gekratzt und gesägt haben.

Bei Ava wird deutlich, dass die Ursache für ihre Einsamkeit zum einen in diesen Demütigungen des Vaters und damit in Ereignissen aus der Kindheit zu sehen sind, zum anderen aber auch ein negatives Ereignis aus der Gegenwart seine Spuren hinterlassen hat. An welchen Stellschrauben kann man denn überhaupt drehen? Man kann ja Ereignisse aus der Kindheit nicht mehr ungeschehen machen.

Jede und jeder sollte immer wieder versuchen, sich dem Leben zu stellen. Das ist für alle nicht immer einfach, denn das Leben ist ja wirklich ein Risiko: Wir scheitern, wir fallen hin, wir holen uns Wunden. Meine Antwort wäre, immer wieder versuchen, zu lieben und sich dem Leben zu stellen. Im einsamen Rückzug gibt es keine Möglichkeit, das Handlungs­potenzial, das in uns schlummert, entsprechend auszuschöpfen. Deswegen ist es gar nicht so überraschend, dass Länder wie Schweden oder England Ministerien für Einsamkeit haben und sagen: Es lauert so eine soziale Sprengkraft in Einsamkeit, die uns Talente kostet, dagegen müssen wir systematisch vorgehen. Zudem haben natürlich auch die Gesundheits­systeme hohe Kosten, da Einsamkeit erwiesenermaßen zu hohem Blutdruck, Diabetes, Herzinfarkten und Schlaganfällen führt.

„Auch negative Erlebnisse sind ein Teil von uns“

Es gibt unterschiedliche Ideen und Maßnahmen, gegen Einsamkeit anzugehen. Eine finde ich sehr charmant: Da machen Menschen mit sich selbst Dates aus und sagen: Heute Abend gehe ich mit mir selbst essen, ich mache mir selbst einen schönen Abend, stelle mir schöne Teller und Kerzen hin wie bei einem Abend zu zweit.

Diese Menschen entgehen somit der Falle, sich wie sonst mit Social Media ablenken zu lassen, sondern sind empathisch mit sich selbst und geben sich vielleicht auch den Raum, zu sagen: Ich höre mal wieder auf meine inneren Stimmen. Diese inneren Stimmen sind ja auch manchmal ängstlich oder schambesetzt oder zögerlich. Aber diesen Stimmen Raum zu geben und sie nicht immer durch etwas anderes zu überdecken, kann ein guter Prozess der Selbstliebe sein. Wir leben ja in einer sehr lauten Welt und haben so viele Möglich­keiten, mit dem Netflix-Abo hier und dem Amazon-Abo dort unsere Probleme zu übertönen. Aber sie sind ja trotzdem da. Und deswegen finde ich die Idee mit dem Dinner for one ganz schön.

Nehmen Sie für sich auch die Erkenntnis mit, die aus einem Interview in Ihrem Buch stammt: Man sollte auch negative Dinge für sich annehmen und sie nicht wegschieben?

Ja, auch negative Erlebnisse sind ein Teil von uns. Für das Scheitern oder für Versuche, die nicht gelungen sind, sollten wir uns nicht schämen. Im Gegenteil: Wir sollten uns für den Mut feiern lassen, dass wir weitermachen. Jeder hat doch mal das Gefühl, dass man selbst ganz winzig und klein ist, während die Welt um uns herum so groß erscheint. Die Angst dominiert dann, dass wir nicht alles schaffen, dass wir unser Leben nicht rocken. Und wenn wir diese negativen Gefühle haben, ist es doch schön, wenn jemand immer mal wieder anklopft und fragt, ob er uns helfen, uns unterstützen kann. Das ist einfach eine Verlässlichkeit, die ich mir wünsche.

„Ich weiß jetzt, dass Einsamkeit viele Gesichter hat“

Ihre Hilfsangebote wurden von Ava zum Teil sehr schroff zurück­gewiesen. Müssen wir im Umgang mit Einsamen, mit Depressiven, mit Menschen mit anderen Krankheiten und Problemen noch mehr lernen, dass wir mit unserer Vorstellung von Hilfe nicht immer weiterkommen? Und dass wir dann nicht beleidigt sein dürfen, sondern im Gespräch mit den Betroffenen bleiben müssen?

Wir sind in einem solchen Moment schnell beleidigt, da haben Sie recht. Dann trotzdem dranzubleiben ist nicht einfach in einer Zeit, in der wir gewohnt sind zu sagen: „Ach, das eine gefällt mir nicht, ich bestelle mir was Neues.“ Es ist eine Herausforderung, das Gegenüber in dessen Tempo zur Teilhabe aufzufordern oder immer wieder eine Einladung auszusprechen. Wenn er oder sie den Vorschlag, in den Wald zu fahren oder schwimmen zu gehen, dann nicht annimmt, dürfen wir es nicht persönlich nehmen. Stattdessen müssen wir uns klarmachen, dass das, was wir an sozialem Miteinander für schön und angemessen befinden – etwa miteinander essen zu gehen – für einen einsamen Menschen schon zu viel sein kann.

Was nehmen Sie aus Ihrer intensiven Beschäftigung mit dem Thema Einsamkeit für sich persönlich mit?

Dass Einsamkeit ganz offensichtlich in unterschiedlichen Lebens­phasen dazugehört. Ich habe durch den Tod meines Bruders oder den Unfalltod meines damaligen Freundes, des Fotografen Kay-Uwe Degenhardt, Einsamkeit schmerzhaft erfahren. Aber ich weiß jetzt auch, dass sie viele Gesichter hat. Einsam sein kann auch der kleine Junge im Treppenhaus, bei dem die Mutter alleinerziehend ist und der mit seinem Ball immer so leicht verloren herumläuft. Es betrifft aber auch meine Mutter, mit der ich jetzt sehr offene Gespräche über Einsamkeit im Alter oder nach einem Beziehungsende geführt habe.

Unter den Menschen, die unter Einsamkeit leiden, gibt es viele alte Menschen, aber es sind nicht nur sie.

Nein, laut Studien sagen an die acht Millionen Menschen allein in unserem Land, dass sie sich oft oder immer einsam fühlen. Von daher ist die Wahr­scheinlich­keit ziemlich groß, dass auch wir beide jemanden kennen, der oder die von Einsamkeit betroffen ist. Es sind auch viele Jüngere einsam.

Bis zu 20 Prozent der Deutschen einsam

Einem großen Publikum wurde Bärbel Schäfer ab 1995 bekannt. In diesem Jahr begann sie mit ihrer eigenen Talkshow auf RTL. Bis zum Ende ihrer Talkrunde 2002 moderierte sie sie rund 1500-mal. Heute hat Schäfer ein eigenes Talkformat beim Radiosender HR3. Sie ist verheiratet mit dem Publizisten und Talkmaster Michel Friedman, mit dem sie zwei Söhne hat.

Vor ein paar Jahren lernte die 58‑Jährige die jüngere Schwester einer guten Freundin kennen. In „Avas Geheimnis – Meine Begegnung mit der Einsamkeit“ (Kösel, 240 Seiten, 20 Euro) wird diese junge Frau Ava genannt. Nach und nach werden die Gründe deutlich, warum sich die junge Frau immer weiter aus dem Alltags­leben zurück­gezogen hat. Bärbel Schäfer wird bei ihren Hilfs­angeboten immer wieder schroff abgewiesen, aber versteht, dass diese Schroffheit eher Unsicherheit, Scham und Hilflosigkeit ist als Unhöflichkeit.

Zudem reflektiert Schäfer in Interviews und allgemeineren Passagen immer wieder auch das gesellschaftliche Phänomen Einsamkeit. Laut der Psychologin Susanne Bücker sind rund 10 bis 20 Prozent der Menschen in Deutschland von chronischer Einsamkeit betroffen. Einsamkeit, so betont auch Bücker, hat gravierende negative Konsequenzen für die Gesundheit und die Lebens­erwartung.

Von Kristian Teetz/RND