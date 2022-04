Ein Mann aus Magdeburg soll insgesamt fast 90 Corona-Impfungen erhalten haben. Laut Ermittlungen der Polizei wollte der 60-Jährige offenbar die Zertifikate für Impfausweise sammeln, um diese verkaufen zu können. Anfang März flog der Betrug in einem Impfzentrum in Nordsachsen auf. Aus medizinischer Sicht wirft der Fall zumindest Fragen auf: Sind so viele Corona-Impfungen schädlich für den Körper? Ist der 60-Jährige nun für immer gegen eine Infektion immun?

Dr. Dietmar Beier ist Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, war jahrelang Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission (Siko) und gehört dem Gremium auch heute noch an. Vom obskuren Fall hat er gelesen – und wundert sich, auf welche Ideen manche Menschen kommen. Einen höheren Impfschutz als alle anderen habe der Betrüger nun auch nach fast 90 Impfungen nicht, sagt Beier. Bei mehreren Impfungen in kurzen Abständen sei die Wirksamkeit irgendwann nicht mehr gegeben.

Antikörper-Produktion wird schnell wieder abgebaut

„Wenn Sie sich das erste Mal impfen lassen, entsteht eine kleine Welle bei der Antikörper-Produktion. Wenn die zweite nicht zu kurz sondern in einem gewissen Abstand danach passiert, hat das einen auffrischende Wirkung. Die Welle verstärkt sich, so wie wir das ja auch wollen. Wenn man allerdings in kurzen Abständen immer wieder impft, gibt es zwar immer wieder eine kurze Antikörper-Produktion – die aber ganz schnell auch wieder abgebaut wird“, so Beier am Montag.

Auch wenn man die Impfung 80 Mal oder noch häufiger wiederholen würde, ließe sich die ohnehin hohe Impfwirkung einfach nicht mehr steigern. „Salopp ausgedrückt könnte man sagen, das Immunsystem merkt dann: Aha, das hier kenn ich ja schon. Darauf brauche ich jetzt nicht zu reagieren. Da leg ich mich wieder schlafen“, so der Chemnitzer Experte.

Betrüger ist nicht mehr immun als Geboosterte

Abgesehen von der Wirkung, die sich mit kurzen Impfungen nicht noch steigern ließe, gebe es aber auch kein erhöhtes Risiko für Schäden. „Das wird alles ganz schnell im Organismus abgebaut, da passiert nichts“, so Beier weiter. Nicht zuletzt könne der Betrüger auch nicht darauf hoffen, nun für längere Zeit oder vielleicht sogar für immer immun gegen Corona zu sein. „Er ist genau so immun, als hätte er nur drei Impfungen erhalten“, sagt Beier.

Wissenschaftliche Studien zur Wirkung von sehr vielen Impfungen hintereinander gibt es nicht. Anfang des Jahres hatten Forschende aus Israel eine vorläufige Untersuchung zur vierten Impfung veröffentlicht, die in dem Land bereits vielfach verteilt wurde. Sie kamen darin zu dem Schluss, dass der zweite Booster keinen nennenswert höheren Schutz im Vergleich zur erster Auffrischungsimpfung (dritte Dosis) habe. Manche Wissenschaftler, wie der Experte der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) Marco Cavaleri, halten es für möglich, dass es bei zu häufigen Auffrischungsimpfungen zu einer Art Ermüdung des Immunsystems kommen kann. Aber auch dafür gibt es bisher keinerlei wissenschaftliche Belege.

Ähnliche Betrugsfälle auch in anderen Ländern

Ähnliche Fälle wie den des Magdeburgers gab es auch schon in anderen Ländern. In Slowenien hatte sich im vergangenen November ein Mann gegen Bezahlung 26 Mal gegen Corona impfen lassen. In dem südosteuropäischen Land haben die Versicherungskarten kein Foto, so dass er einfach die Karten von anderen Personen vorgelegt hatte. Eine verpflichtende Kontrolle des Ausweises gab es Medienberichten zufolge nicht.

Im Neuseeland hatte sich ein Mann im Dezember 2021 zehnmal an nur einem Tag impfen lassen – ebenfalls um anderen gegen Geld die Zertifikate zu beschaffen. Auch im Inselstaat waren Ausweiskontrollen bis dato nicht notwendig. Die neuseeländische Virologin Helen Petousis-Harris ging damals davon aus, dass es dem Betrüger am Tag nach den zehn Impfungen zumindest nicht besonders gut ging. „Ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass er sich angeschlagen fühlt, ist deutlich höher als bei jemandem, der eine normale Dosis eingenommen hat“, so Petousis-Harris.

Von Matthias Puppe/ LVZ