Volker Croys Gartentipps: Was man beim Kompostieren beachten muss

Dresden

Bei einem Kompost ist es ratsam, diesen nicht oder nur mit einem Kürbisgewächs zu bepflanzen, damit im laufenden Gartenjahr dort aus den Beeten entfernte Unkräuter entsorgt werden können. Wenn es sich um Wurzelunkräuter wie Giersch oder Löwenzahn handelt, dann müssen diese vorher getrocknet werden. Schon Samenschoten tragende Unkräuter dürfen auch nicht direkt kompostiert werden.

Theoretisch kann eine Heißrotte im Kern diese abtöten, aber an den Rändern überleben dann die Samen und die Unkräuter wachsen überall. Besser ist es, diese in ein verschließbares Fass oder einen Eimer – in etwas Wasser eingeweicht – in die Sonne zu stellen und dort zu verjauchen und dann erst zu kompostieren.

Kompost „richtig“ befüllen

Der Hinweis der Kompostschichtung in vielen Veröffentlichungen bringt oft Stress in den Garten. Menschen sammeln verschiedenes Material, um die angeblich erforderlichen Schichten machen zu können. Der Zukauf von Strukturmaterial wie Pappe, Späne oder Stroh ist der Gipfel der Unvernunft. Wie funktioniert der Kompost? Einfach Biomaterial auf einen Haufen werfen! Den Rest machen Tiere, Pilze, Bakterien. So funktioniert es in der Natur. Wenn das nicht klappen würde, wären die Wälder meterhoch mit Laub gefüllt. Aber da vieles langsam rottet, gibt es oft Spreuschichten und Laubschichten.

Material vorher zerkleinern

Um die Zersetzung des organischen Materials auf dem Kompost zu beschleunigen, sollte man das Material vorher zerkleinern. Denn je kleiner das Material, desto größer ist die Angriffsfläche für die Zersetzung. Zerkleinertes Laub rottet fast doppelt so schnell wie unzerkleinertes. Stiele, Strünke, Äste – alles rottet schneller, wenn es mit der Schere oder dem Schredder zerkleinert wird.

Für Luft im Kompost sorgen

Damit der Kompost nicht fault, bringt man Strukturschichten für guten Luftwechsel und zur Drainage ein. Denn vor allem bei Staunässe fault der Kompost. Faulen riecht nicht nur schlimm, die Biomasse rottet auch weit langsamer dabei. Deswegen ist Faulen zu vermeiden.

Eine Beregnung oder Gießen können das Faulen reduzieren, denn mit dem Wasser kommt auch im Wasser gelöster Sauerstoff in den Kompost. Strukturmaterial bei matschenden Schichten z.B. Rasenmäher-Grasschnitt oder altem Obst hilft Staunässe zu vermeiden, da das Wasser abgeführt wird.

Austrocknung vermeiden

Noch schlimmer als Staunässe ist es, wenn der Kompost austrocknet. Die meisten Kompostorganismen sterben bei Trockenheit und dann rottet nichts. Also können die Strukturschichten aus verschiedenem Material bestehen wie teilweise reifem oder reifem Kompost (bringt auch noch Mikroorganismen mit und somit bessere Rotte), längeren Grashalmen, getrocknetem Unkraut, harte frische (Un-)Kräuter z.B. Disteln, Hirtentäschel, Spitzwegerich, aber auch aus zerkleinertem Laub, Kulturpflanzenschnitt, Kleintierstreu (wenn vorhanden, nicht extra kaufen) oder auch zerkleinertem Strauchschnitt.

Je feiner die Strukturschicht, umso dicker

Meist überwiegen die Strukturschichten und müssen etwas gepresst werden, damit sie nicht austrocknen. Eine Strukturschicht kann umso dicker sein, je feiner das Material ist. Kompost oder geschreddertes Laub können dicker sein als Strauchschnitt, da letzterer zu stark austrocknet und nur in wenigen Millimeter dicken Schichten sinnvoll ist. Wenn mehr da ist, lässt er sich aber auch mit Kompost nachträglich einschwämmen. Nur so werden Störschichten verhindert. Wer abwechslungsreich im Garten arbeitet, wird immer genug von dichteren und lockeren Materialien haben, damit der Kompost gut wird. Am besten die anfallenden Sachen direkt auf den Kompost geben, um keine doppelte Arbeit zu haben.

Beim Einbringen von Holz Hohlräume vermeiden

„Das Holz sollte immer unten in den Kompost.“ Doch muss man da jetzt das ganze Jahr einen separaten Haufen machen? Das Holz soll unten in den Kompost, weil es langsamer rottet und sich so vor allem bei wenig umgesetzten Komposten lange hält. Auch bei dieser „Regel“ gilt Vorsicht. Das kleingeschnittene Holz kann auf den laufenden Kompost, es muss nur so eingebracht werden, dass keine Hohlräume entstehen. Das dünne Holz verrottet schnell, das dickere bleibt teilweise erhalten.

Beim Durchhorten wird das dickere Holz nicht durchs Sieb fallen und kann als Basis für einen neuen Kompost genutzt werden. Und schon ist es unten im Kompost, ohne dass man es vorher separat sammeln musste.

Südfrüchte und ihre Schalen kompostieren

Früher durften Südfrüchte bzw. ihre Schalen nicht kompostiert werden. Grund war der exzessive Einsatz von Giften in den Plantagen. Die Schalen waren so giftig, die sind nicht verrottet. Seit der „integrierten Landwirtschaft“ und „GlobalGAP“ sind viele Früchte so schadstoffarm oder schadstoffrei, dass sie bedenkenlos kompostiert werden können. Deswegen schimmeln jetzt öfter die Zitrusfrüchte zu Hause. Und auf dem Kompost verrotten sie auch schnell. Bio-Obst ist noch schadstoffärmer und kann immer auf den Kompost.

Eierschalen sehr fein zerkleinern

Eierschalen verrotten schlecht auf dem Kompost. Die Bodenlebewesen brauchen zwar den Kalk, aber in der Schale ist er fest gebunden und schwer erreichbar. Wer die Schalen zerkleinert (je feiner desto besser), kann sie problemlos kompostieren und der Kompost freut sich über das Calcium. Auch werden sie dann nicht so schnell von Marder & Co. durch den Garten getragen.

Umsetzen und durchsieben

Wie oft der Kompost umgesetzt und durchgesiebt werden soll, hängt von der Zeit ab, die man aufwenden möchte. In professionellen Kompostwerken wird der Kompost einmal wöchentlich umgeschichtet und nach sechs Wochen ist er fertig und wird gesiebt. Das können Sie auch tun. Sie können aber auch länger warten, denn es fällt im Garten nicht so viel Material an und oft ist wenig Zeit.

Wer eine schnelle Rotte möchte, sollte alle sechs Wochen umsetzen und nach dreimal Umsetzen oder im Herbst oder Frühjahr durchsieben. Wer weniger Arbeitszeit dafür hat, kann einfach jedes Jahr einen Komposthaufen machen und im dritten Jahr im Frühling ist der erste Haufen dann mit Durchsieben dran. Bei Thermokompostern oder Wurmkompost geht es oft schneller und Sie setzen um bzw. sieben aus, sobald er voll ist.

Von Volker Croy