Volker Croys Gartentipps: Warum es besser ist, auf Schneckenkorn zu verzichten

Dresden

Schneckenkorn enthält nicht nur ein Gift gegen Schnecken, sondern auch ein Lockmittel. Dieses lockt aber alle Schnecken an, die sich dann am Schneckenkorn vergiften. Das Problem ist, dass auch nützliche Schnecken wie Weinbergschnecken und Tigerschnegel und teilweise nützliche Schnecken mit Häuschen vergiftet werden. Da ist es egal ob es „Bio“-Schneckenkorn oder konventionelles ist. Alle diese nützlichen Schnecken fressen Eier der Wegschnecken. Es gibt auch andere Tiere wie Laufkäfer, die Schnecken jagen, aber ohne Nahrungsgrundlage verschwinden auch sie.

Wer auf Schneckenkorn verzichtet, muss allerdings bis zu drei Jahre warten, bis die Population der nützlichen Schnecken und anderen Nützlinge wieder steigt. In dieser Zeit können die Wegschnecken überhand nehmen. Da bleibt nur, die Schnecken immer wieder abzusammeln. Das Ganze funktioniert auch nur, wenn die Nachbarn ebenfalls auf Schneckenkorn verzichten. Ist dies nicht der Fall, sollte man darauf achten, dass der Kompost in der Grundstücksmitte und somit weit weg von den Nachbarn liegt, da sich dort die nützlichen Schnecken am meisten vermehren.

Ein Tigerschnegel kriecht auf dem Rand eines Thermokomposters entlang. Quelle: Catrin Steinbach

Hygienetrupp im Garten nutzen

Schnecken sind die Hygienetruppen des Gartens, sie fressen nicht nur sterbende und schwache Pflanzen, sondern auch schon rottende Pflanzenteile. Was wenige wissen ist, dass Hundehäufchen und auch tote Tiere von den Schnecken vertilgt werden. Selbst tote Artgenossen locken sie an. Liegt also eine tote Wegschnecke im Garten, dauert es meist nicht lange, und es kommen neue Wegschnecken, um diese zu fressen. Diesen Umstand kann man auch als Schneckenfalle nutzen.

Früchte fortlaufend ernten

Wer möglichst viele Früchte von Himbeeren, Bohnen, Erdbeeren und anderen fruchttragenden Pflanzen ernten will, muss regelmäßig ernten und dabei auch die von Schnecken und Raupen angefressenen Früchte entfernen. Die Pflanzen bilden die Früchte – und damit Samen – für die Vermehrung aus. Sind genügend reife Samen da, stellt die Pflanze die Fruchtbildung ein. Das passiert, wenn überreife Früchte an der Pflanze verbleiben.

Schnell wirkenden Kompostdünger einsetzen

Gartenexperte Volker Croy. Quelle: Dietrich Flechtner

Das Beste für eine gute Nährstoffversorgung der Pflanzen ist eine Kompostdüngung. Wenn der Boden nur wenig Humus hat, kann man Kompost in die Gießrinnen der Beete streuen. Beim Gießen werden die Nährstoffe gelöst und gelangen so schnell in den Boden zu den Wurzeln. Alternativ kann man Kompost 1:1 mit Wasser mischen. Das Ganze einen Tag im Schatten stehenlassen und dann gießen. Im flüssigen Teil sind dann wichtige Nährstoffe wie Schwefel, Calcium und Kalium gelöst und gelangen schnell an die Wurzeln.

Im Gewächshaus auf das richtige Klima für die Gurken achten

Bei trockener Witterung treten verstärkt Spinnmilben an Gurken auf, besonders an Gewächshausgurken. Halten Sie die Luftfeuchte im Gewächshaus hoch genug (über 65 %), damit sich keine Spinnmilben ansiedeln, und verhindern Sie Zugluft. Eine Möglichkeit, die Luftfeuchte zu erhöhen, ist, den gesamten Erdboden im Gewächshaus zu gießen und nicht nur unmittelbar an den Pflanzen.

Sind die Gurkenpflanzen von Spinnmilben befallen – Blätter werden gesprenkelt gelblich und trocken, feine Gespinste mit kleinen (<1mm) Tierchen darin an der Blattunterseite – entfernen Sie stark befallene Blätter und spritzen die anderen mit einer Mischung aus Wasser mit 5% Raspöl und 5% Seife dreimal mit je drei Tagen Abstand.

Bei Freilandgurken Spitze der Triebe kappen

Freilandgurken setzen mehr Früchte an, wenn man die Pflanzen zwingt, mehr Seitentriebe zu bilden. Das wiederum erreichen Sie, wenn Sie die Spitze des Haupttriebes kappen.

Bei Obstgehölzen Fruchtbehang ausdünnen

Im Juni fällt wie immer in großen Mengen Obst von den Bäumen, welches die Bäume zwar angelegt haben, aber nun doch nicht versorgen können. Von jetzt an wird bis zur Ernte immer wieder etwas unten liegen, was der Baum nicht versorgen kann. Jetzt ist noch ein guter Zeitpunkt, um auszudünnen und so die verbleibenden Früchte in der Größe zu fördern. Lassen Sie bei Kernobst und Steinobst am besten eine Frucht pro Blattrosette hängen (meist hängen da drei bis vier Früchte). Je länger Sie mit dem Ausdünnen warten, desto weniger Fruchtzuwachs bringt es.

Meerrettichwurzeln putzen

Graben Sie die Meerrettichwurzeln aus, aber lassen Sie die unteren 10 Zentimeter der Wurzelspitze mit den daran befindlichen Wurzeln im Boden, damit die Pflanze nicht ganz herausgerissen wird. Entfernen Sie mit einem scharfen Messer die Seitenwurzeln direkt an der Hauptwurzel, putzen Sie dann mit einem rauen Tuch die übrigen Feinwurzeln ab. Anschließend die Wurzeln wieder eingraben und angießen. Durch diese Behandlung wird die Hauptwurzel nicht viel Kraft in Seitenwurzeln stecken und so umso dicker.

Dadurch, dass die Spitzenwurzeln mit dem Boden verbunden verbleiben, kann die Pflanze zügig weiter wachsen. Die Seitenwurzeln werden neu gepflanzt und bilden die Basis für die Ernte im Folgejahr.Alternativ reißen Sie die Wurzel mit Schwung hoch, damit die Seitenwurzeln abreißen, aber die Spitze fest verwurzelt bleibt. Das wird mit einem Spezialwerkzeug auf den Meerrettichfeldern auch gemacht.

„Luftradieschen“ ernten

Wenn es trocken wird, beginnen die Radieschen oft zu schießen und blühen. Wer sie nicht herausreißt, kann etwas viel Besseres ernten als die Knollen, nämlich die Schoten. Bis auf wenige Ausnahmen schmecken die Radieschenschoten ähnlich wie die Knollen, sie sind nur kleiner, aber dafür mehr. Statt einem Radieschen lassen sich so eine Handvoll Schoten ernten. Wenn der Standort sehr schlecht ist, kann es passieren, dass die Schoten wie Kohlrabi schmecken, aber trotzdem ist die Ernte größer als bei der Knollenernte. Vor allem für Kinderbeete sind Luftradieschen optimal, da die Kinder oft nicht ausreichend im Sommer gießen.

Vorjährigen Mangold bei beginnender Blüte abernten

Wenn Mangold blüht, schmeckt er nicht mehr so gut. Deshalb sollte man ihn abernten. Dabei den Wurzelhals mit entfernen, damit die Pflanze nicht wieder austreibt. Die Wurzeln verbleiben aber als Humusquelle im Boden. Behalten Sie aber ein paar Pflanzen für die Samenbildung. Als Nachkultur für Mangold eignen sich Salate und Radieschen, aber auch Erdbeeren für das Folgejahr.

Gemüse Samen bilden lassen

Gemüse kann an Ort und Stelle aussamen. Sie beobachten dann, wo sie am besten gedeihen, denn oft wachsen sie an verschiedenen Plätzen unterschiedlich. Aber das ist mit Vorsicht zu tun, denn dadurch sind oft Pflanzenabstände zu gering und die Fruchtfolge funktioniert auch nicht. Deswegen müssen die selbst ausgesamten Jungpflanzen nicht selten noch einmal umgesetzt werden. Für Kulturen mit mehreren Folgen pro Jahr wie Radieschen funktioniert das aber sehr gut.

Wuchernde Pflanzen im Topf ziehen

Die Sonnenwurzel (Helianthus strumosus) ist ein leckeres Staudengemüse. Es ähnelt Topinambur, wuchert aber nicht so sehr, die Pflanzen sind kleiner und dafür die Knollen größer. Da diese auch im Boden überwintern, sollte immer ein Topf eingegraben werden, in dem sie wachsen, damit sie sich nach der Ernte nicht wie oft bei Topinambur dort weiter vermehren.

Von Volker Croy