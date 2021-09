Dresden/Freital

Birgit Kempe sammelt seit 1999 historische und wilde Tomatensorten, um sie zu erhalten und vielen Freizeitgärtnern zugänglich zu machen. Die „Tomatenfrau“ wird mittlerweile sogar schon als „Tomatenkönigin“ gehandelt und ist im Großraum Dresden sehr bekannt. Für Anbau und Vermehrung ihrer insgesamt 900 Tomatensorten nutzt sie eine Gärtnerei in Dresden-Gohlis. Privat jedoch gärtnert sie in einem Pesterwitzer Kleingarten am Stadtrand von Dresden.

Kleingarten ist für die Eigenversorgung wichtiger denn je

„Mit 660 Quadratmetern habe ich den größten Garten hier in der Anlage, einfach weil ihn keiner haben wollte“, sagt sie. „Denn laut Kleingartenordnung muss ein Drittel der Fläche Grabeland sein, wo Gemüse und Kräuter angebaut werden. Obstbäume und -sträucher zählen extra.“

Für Birgit Kempe kein Problem, denn die gelernte Uhrmacherin ist Gärtnerin aus Leidenschaft, verbringt jede freie Minute in ihrem grünen Refugium. Seit Corona noch mehr als sonst, denn sie hat wegen der Einschränkungen nur noch wenig Möglichkeiten, ihre Sorten vorzustellen und Tomatenverkostungen durchzuführen, um Einnahmen zu erzielen. So ist ihr Kleingarten auch für die Eigenversorgung wichtiger denn je.

Der Garten der Tomatenfrau ist anders als die meisten anderen Kleingärten, einfach weil sie anders gärtnert. Dafür erntet sie noch heute nicht nur Beifall von anderen, vor allem älteren Schrebern. Geordnete Wildnis könnte man ihren Garten nennen. Denn es wächst, grünt, blüht und fruchtet bei ihr in einer Üppigkeit, dass man sich an manchen Stellen fast in einem Dschungel wähnt. Selbst auf der kleinen Terrasse am Gartenhäuschen quellen die Pflanzen aus den vielen Kübeln, dass man einfach nur noch staunt. Und doch bleibt Platz für gepflegte Rasenflächen, mehrere idyllische Sitzplätze, einen Miniteich.

Mischkultur und gärtnern auf verschiedenen Ebenen

Denn Birgit Kempe setzt zum einen auf Mischkultur, zum anderen gärtnert sie auf mehreren Ebenen. „Als ich den Garten übernahm, waren hier überall riesige Thujahecken.“ 13 laufende Meter hat sie schon entfernt und stattdessen Hochbeete gebaut. Denn Hecken sind aus ihrer Sicht vor allem eins: verschenkter Platz.

Um die 30 Hochbeete hat sie mittlerweile gebaut. Von einem Schmied lässt sie sich Metallverbindungsstücke schweißen und kann so ganz leicht ein Hochbeet an das andere setzen. Auch das gab zunächst Ärger: „Hier werden keine Mauern gebaut“, bekam sie zu hören. Aber das ist jetzt Geschichte.

Mit Pergolen eine weitere Anbauebene schaffen

Mit den Hochbeeten, die sie dunkel streicht, schlägt die Gärtnerin mehrere Fliegen mit einer Klappe: Sie kann darin Gartenabfälle entsorgen und kompostieren, die Pflanzen wachsen besser, weil es wärmer ist, das Gärtnern ist leichter. Und mit Hilfe von Pergolas über den Hochbeeten schafft sie sich noch eine weitere Anbauebene. Zudem wird jeder Obstbaum genutzt, um darin bepflanzte Ampeln aufzuhängen. Blumen finden sich darin eher weniger, sondern – Tomaten.

Lesen Sie auch Birgit Kempe: Dresdner Tomatensortensammlerin blickt bange in die Zukunft

Sogenannte Unkräuter in ihren Beeten zwischen den Kulturpflanzen sieht Birgit Kempe gelassen. „Ich jäte genau einmal im Jahr, und zwar im Frühling, bevor ich pflanze.“ Dann dürfen die wilden Kräuter sprießen. Wobei sie aufgrund der Mischkultur in den Beeten aber gar nicht so viel Platz zur Verfügung haben.

Kleines Mottosschild Quelle: Catrin Steinbach

Die Wildkräuter hätten den Vorteil, dass sich noch mehr Insekten in ihrem Garten wohlfühlen und damit auch die Vögel, so die Kleingärtnerin. Für die gefiederten Gäste hat sie jetzt eine kleine „Eigenheimsiedlung“ an ihrer Laube gebaut. Lediglich die Löwenzahnblüten reißt Birgit Kempe regelmäßig ab. Denn ihre Gartennachbarin mache da leckeren Honig draus.

Von Catrin Steinbach