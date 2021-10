Tipps vom Dresdner Gartenexperten für lange Freude an Zitruspflanzen

Dresden

Exotische Zitrusfrüchte haben bekanntlich schon August den Starken fasziniert. Auch heute üben Zitronen, Orangen, Kumquat und all die anderen Arten und Sorten einen großen Reiz auf viele Pflanzenfreunde aus. Vielleicht ist ja ein bisschen Sehnsucht nach dem sonnigen Süden dabei, wenn dann die Kaufentscheidung fällt.

Zitronatzitrone mit dem Namen 'Buddhas Hand'. Quelle: Catrin Steinbach

Tatsächlich können Zitronen zum Beispiel auch hierzulande im Kübel eine stattliche Größe erreichen und eine üppige Ernte bieten. Wolfgang Friebel, bis zu seinem Ruhestand Gartenmeister in Dresden-Pillnitz, hatte Zeit seines Arbeitslebens mit Kübelpflanzen und eben auch mit Citrus zu tun. So hat er viele Erfahrungen gesammelt und kann Pflanzenfreunden den einen oder anderen Tipp auch für Zitruspflanzen geben.

Außergewöhnliche Frucht für Gourmets

Privat hegt und pflegt er seit vielen Jahren einen Zitronenbaum und eine Kaviarlimette (Microcitrus australasica). Letztere ist eigentlich im Osten Australiens zu Hause. Die länglichen, bis zu acht Zentimeter großen Früchte enthalten rundliche Fruchtsegmente, die an Kaviar erinnern. Die Kügelchen platzen im Mund – ähnlich wie bei Kaviar – auf.

Kaviarlimette - noch am Baum Quelle: Catrin Steinbach

Bei Gourmetköchen sind die Früchte heiß begehrt. „Wir haben die Kügelchen über Süßspeisen und auch über Räucherlachs gestreut, das ist schon sehr lecker“, erzählt Wolfgang Friebel von seinen privaten kulinarischen Erfahrungen. Und er räumt ein, dass er zunächst keine Ahnung hatte, wann denn die Früchte der Kaviarlimette nun eigentlich reif sind.

Immerhin rund 100 Früchte sind in diesem Jahr an seinem etwa anderthalb Meter hohen üppig mit spitzen Dornen bestückten Bäumchen gewachsen. Zunächst waren die Früchte grün, dann verfärbten sie sich schließlich rot-braun. „Vor vier Wochen sind die ersten aufgeplatzt. „Daraufhin haben wir die, die sich leicht abpflücken ließen, geerntet.“

Geöffnete Kaviarlimette. Quelle: Catrin Steinbach

Zitronen können reif noch eine ganze Weile am Baum bleiben

Auch seine mannshohe Zitrone hängt voller Früchte. Da sie nach und nach reifen (Zitronen brauchen von der Blüte bis zur Erntereife fast ein Jahr), kann er je nach Bedarf pflücken. „Auch wenn Zitronen reif, also gelb sind, kann man sie noch eine ganze Weile am Baum hängen lassen“, weiß Wolfgang Friebel.

Die meisten Zitruspflanzen halten nur eine kurze Zeit wenige Minusgrade aus. „Im Herbst der erste Nachtfrost ist für die Pflanzen meist kein Problem. Doch sobald es weiter unter 0 Grad geht und das auch tagsüber müssen diese Kübelpflanzen ins Winterquartier.“

„Am besten ist ein heller, frostfreier Raum mit einer Temperatur, die keinen großen Schwankungen unterliegt und zwischen vier und acht Grad beträgt“, so Friebel. Aber das kann seinen Pflanzen nur bieten, wer einen temperierbaren Wintergarten, ein heizbares Gewächshaus oder einen garantiert frostfreien hellen Schuppen hat. „Ein helles, kühles Treppenhaus geht auch“, ergänzt der Gartenexperte. „Oder ein ungeheiztes Schlafzimmer.“

Faustregel fürs Winterquartier

Einige Zitrusarten können auch wärmer überwintern. Als Faustregel gilt: Je wärmer das Winterquartier ist, umso heller muss es sein. „Schon ein Meter vom Fenster entfernt macht einen Riesenunterschied“, weiß Friebel. Trotzdem reicht das Lichtangebot im Winter am Fenster oft nicht aus.

Die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen in einem warmen, und für diese Temperaturen zu dunklen Winterquartier nimmt ab, die Aktivität von Schädlingen dagegen zu. So hat man es dann nicht selten mit Schildläusen zu tun, zu denen Wollläuse, Deckel-Schildläuse, Sackläuse, Schmierläuse und viele andere gehören.

Lesen Sie auch Gartentipps von Volker Croy: Achtung – die ersten Fröste kommen

„Wichtig ist, dass man sein Zitrusbäumchen im Winterquartier regelmäßig nach Läusen und Spinnmilben absucht. Denn zu Befallsbeginn ist ein Bekämpfungserfolg sicherer, als wenn sich die Läuse schon auf der ganzen Pflanze ausgebreitet haben“, warnt der Gartenbauingenieur.

Er empfiehlt, gegen Läuse mit einem öligen, paraffinhaltigen oder kaliseifehaltigen Mittel vorzugehen. Bei Spinnmilben müsse die Luftfeuchtigkeit erhöht werden. Wer Insektizide verwendet, kann die Früchte dann nicht essen. Bei der Läusebekämpfung auch den Topf absuchen und abwaschen. Gegebenenfalls die oberste Substratschicht im Kübel vorsichtig entfernen und mit frischem Substrat auffüllen.

Wann und wie man umtopft

Umgetopft werden Zitrusbäumchen im Frühling. Aber nur dann, wenn der alte Topf komplett durchwurzelt ist, sollte die Pflanze einen neuen bekommen.

Da Zitruspflanzen eher Flachwurzler sind, sollte der Topf nicht zu hoch sein und sich auf jeden Fall nach oben konisch erweitern. „Gefüllt wird der Topf mit einem strukturstabilen, luftigen und speicherfähigen Material.“ Allerdings darf der Kübel nicht zu groß gewählt werden. „Wenn man vorher einen 20er Topf hatte, nimmt man dann einen mit 24 oder maximal 26 cm Durchmesser“, nennt Wolfgang Friebel ein Beispiel.

Zitruspflanzentipps ...von Wolfgang Friebel Zitruspflanzen am besten im Frühsommer kaufen und auf eine gesunde, schädlingsfreie Pflanze mit einem guten Habitus achten. Vorsicht bei Sonderangeboten. Im Süden sind Terrakottagefäße üblich – schön anzusehen, aber schwer und problematisch im Winter. Plastiktöpfe sind leicht, es gibt ansprechende Ausführungen, aber im Sommer besteht die Gefahr von Wurzelschäden durch Überhitzung. Kompromiss ist Plastikgefäß im Terrakotta-Umkübel. Holzkübel sind fast ideal, puffern Wärme und Kälte. Blumen- oder Grünpflanzenerde ist für Zitrus nicht ideal. Am besten spezielle Zitruserde nehmen oder selber eine Mischung aus gedämpfter Komposterde, Kokosfaser oder Torf, Lehm oder Ton, scharfem Sand, Lava oder gebrochenem Blähton machen und Hornspäne einstreuen. Zitruspflanzen werden von April/Mai bis Anfang September regelmäßig mit einem speziellen Zitrusdünger nach Vorschrift gedüngt. Die Düngung am besten mit Kalzium ergänzen. Beim Dünger auf wenig Phosphor achten. Im Winter düngt man bei einem kühlen, hellen Standort alle sechs Wochen, je wärmer und heller es ist, muss mehr gedüngt werden. Zitruspflanzen brauchen im Sommer viel Wasser, es darf aber nicht über eine längere Zeit Wasser im Untersetzer stehen. Auch im Winter ist das Gießen wichtig, aber sparsamer. Die Pflanze darf nicht zu nass und nie zu trocken stehen. Ist ein starker Rückschnitt nötig, ist Februar/März der beste Zeitpunkt. Zu dichte und aneinander reibende Äste werden ausgeschnitten. Im Sommer nimmt man nur kleinere Korrekturen vor. Es muss Licht in die Krone gelangen. Zitronen treiben drei Mal in der Saison, und da werden die Austriebe nach dem Ausreifen am dritten Blatt gekürzt.

„Denn sonst bleibt ein breiter Streifen um die Pflanze, den sie ja noch nicht durchwurzelt hat, nass. Man denkt dann, dass die Erde ja noch feucht genug ist. Dabei ist der Wurzelballen in der Mitte schon ausgetrocknet“, weiß Friebel. Zudem schädige die nasse Erde ringsum die Wurzelspitzen.

Im Winter gießt man Zitruspflanzen viel sparsamer als im Sommer. „Die Pflanzen dürfen nicht zu nass stehen und nie zu trocken“, formuliert es der Gartenexperte. Im Sommer, vor allem wenn es heiß und sonnig ist, wird üppig gegossen. „Dann darf auch mal Wasser im Untersetzer stehen, aber nur kurzzeitig, also dann, wenn es die Pflanze in kurzer Zeit wieder aufsaugt. Das muss man wirklich im Auge behalten.“

Die Crux mit dem Düngen

Gelb verfärbte Blätter an der Zitrone. Quelle: privat

Zitruspflanzen sind sehr nährstoffbedürftig, erfahren wir. Gedüngt wird von April/Mai an bis Anfang September am besten mit einem speziellen Zitrusdünger und zwar genau in der Dosierung, die auf der Verpackung angegeben ist, so Wolfgang Friebel.

Allerdings empfiehlt er, vor dem Kauf auf der Verpackung auf das Nährstoffverhältnis zu achten. Die Deklaration erfolgt immer in derselben Reihenfolge: N (für Stickstoff), P (für Phosphor) und K (für Kalium). „Es ist wichtig, dass Phosphor bei diesen Mehrnährstoffdüngern einen viel geringeren Anteil hat als die anderen. Die Zahl muss also sehr klein sein.“

Der Kübelpflanzen-Fachmann erklärt auch warum: „Zitruspflanzen brauchen kaum Phosphor. Reichert sich aber Phosphor im Boden an, weil man immer einen Volldünger einsetzt, wird die Aufnahme von Stickstoff behindert. Die Pflanzen bekommen dann, obwohl man ja gedüngt hat und genug Stickstoff im Boden ist, gelbe Blätter“, so Friebel. „Es hat ganz lange gedauert, bis die Düngehersteller auf diese Erkenntnis reagiert haben.“

Der Gartenexperte macht zudem darauf aufmerksam, dass Zitruspflanzen viel Kalzium benötigen. Wolfgang Friebel düngt deshalb sein Zitronenbäumchen und seine Kaviarlimette nur noch mit Einzelnährstoffen. Er nimmt einen reinen Stickstoffdünger auf Melassebasis und Kalzium.

Von Catrin Steinbach