Jetzt haben in vielen Gärten Taglilien ihren großen Auftritt. Manche bilden mit den Jahren große Horste. Und sie ziehen bis zu vier Wochen jeden Tag aufs Neue mit unzähligen cremefarbenen, gelben, orangen, roséfarbenen, roten, fast schon violetten und mehrfarbigen Blüten, deren Ränder auch gewellt sein können, die Blicke auf sich.

Da macht es auch nichts, dass die Pracht einer Blüte nur einen Tag währt und Taglilien deshalb für den Vasenschnitt eher ungeeignet sind. Denn am nächsten Tag sind einfach schon wieder neue da und setzen im Garten bunte Tupfer.

Nicht nur die Blüten sind essbar

Zudem kann man die Blüten in der Küche verwenden. Und zwar frisch zur Dekoration oder zum Beispiel im Salat. „Besonders die Blüten der Sorten, die etwas dickfleischigere Blütenblätter bilden, sind knackig, saftig, leicht süßlich und lecker“, weiß Staudengärtner und Pflanzensammler Klaus Jentsch.

„In China, wo die Pflanzen schon vor Jahrtausenden kultiviert wurden, nutzte und nutzt man ebenso Knospen und Blätter als Gemüse. In Japan verspeiste man die dicken Speicherwurzeln der Pflanzen“, so der Gartenexperte.

Die Taglilien-Sortenvielfalt ist riesig

Weltweit gibt es 20 Taglilienarten. Ursprünglich sind die Pflanzen in China, in der Mandschurei, in der Mongolei, Sibirien, Korea, Japan und Nordindien zu Hause. „Im 16. Jahrhundert kamen die ersten Taglilien nach Europa. Durch Zucht sind mittlerweile über 80.000 Sorten entstanden, die sich durch Höhe, Größe der Blüte, Färbung und auch Blütenblattformen unterscheiden. Jedes Jahr kommen rund 100 neue Sorten hinzu“, ergänzt der Gärtner. Ein schier unerschöpfliches Feld für Sammler.

Beim Kauf sollte man auf hierzulande kultivierte Pflanzen setzen, damit sie mit dem hiesigen Klima klarkommen. „Es gibt auch Züchter in Florida. Dort spielt Frost nicht so eine Rolle“, erklärt Klaus Jentsch.

Blütezeit über den ganzen Sommer strecken

Wer will, kann mit einer Kombination von unterschiedlichen Arten und Sorten die Blütezeit der Taglilien in seinem Garten von Mai bis September strecken. Attraktive Kombinationen im Staudenbeet erzielt man mit Gräsern und anderen Stauden wie Astilben (auch als Prachtspieren bekannt), Feinstrahlastern (Erigeron), Dreiblattspiere (Gillenia) und vor allem Phlox.

„Wer zwischen die Lilien Tulpenzwiebeln steckt, kann sich schon vor dem Austrieb der Lilien an blühenden Blumen erfreuen. Vertrocknen dann die Tulpen, wird das durch die Lilien kaschiert“, so der Dresdner Staudengärtner.

Herrlich unkompliziert

Taglilien sind winterhart – auch im Kübel – und herrlich unkompliziert. Sie kommen mit beinahe jedem Gartenboden zurecht. Allerdings brauchen sie genug Nährstoffe und sollten natürlich auch mal gegossen werden, wenn es lange nicht regnet. Obgleich sie Trockenheit und Hitze gut vertragen, denn sie lieben die Sonne. „Sie wachsen aber auch im Halbschatten“, ist die Erfahrung von Klaus Jentsch. Staunässe vertragen Taglilien nicht.

Hemerocallis fulva – auch Braunrote Taglilie oder Bahnwärter-Taglilie – gedeiht sogar im Schatten. Diese robuste und wuchsfreudigste aller Taglilien hat aber auch einen Nachteil. Denn sie breitet sich über Ausläufer aus und ist nur schwer wieder wegzubekommen. Das kann in großen Gärten gerade an Gehölzrändern egal sein, in kleinen Gärten aber zum Problem werden. „Die neuen Sorten haben aber nicht einen solchen Ausbreitungsdrang“, beruhigt der Staudengärtner.

Von Gallmücke befallene Knospen ausbrechen

In Sachen Krankheiten seien manche Taglilien-Sorten anfällig für Krautfäule. Das betreffe aber Sorten, die mit dem Klima im Dresdner Raum nicht zurechtkommen.

Von Gallmücken befallene Taglilienknospe. Diese sollte man ausbrechen und vernichten. Quelle: Catrin Steinbach

„Zu Beginn der Blütezeit tritt manchmal ein Befall durch eine Gallmücke auf. Diese schädigen die Knospen. Das kann man relativ leicht erkennen. Wenn man diese Knospen ausbricht und im Restmüll beseitigt, kann man diesem Problem relativ einfach Herr werden“, so der Tipp des Gärtners.

Von Catrin Steinbach