Ist jetzt die richtige Zeit, um Himbeeren zu schneiden?

Dresden

Bei frostfreier sonniger Witterung kann man durchaus auch im November noch leckere Himbeeren im Garten naschen. Doch im allgemeinen geht die Himbeerernte jetzt im Oktober ihrem Ende entgegen. Stellt sich die Frage, wann und wie man Himbeeren schneidet. Ist im Oktober und November dafür der richtige Zeitpunkt?

Herbsthimbeeren schneiden

„Jein“, sagt Baumschulgärtnermeisterin Petra Schubarth aus der Gartenbaumschule Kreiser in Kreischa. Denn rein theoretisch werden von Herbsthimbeeren im Spätherbst grundsätzlich alle Triebe radikal bodennah zurückgeschnitten. Denn sie fruchten am einjährigen Holz. Anders erklärt: Die neuen Triebe, die sich nächstes Frühjahr aus dem Boden schieben, tragen dann (je nach Sorte) ab August bis Oktober Früchte.

„Ich würde aber mit dem Schnitt bis zum Spätwinter beziehungsweise zeitigen Frühjahr warten. Denn dann können die alten Ruten und die abgefallenen Blätter den Pflanzen noch als Winterschutz dienen“, argumentiert Petra Schubarth. „Man kann die Himbeeren aber auch mit einer dicken Schicht Herbstlaub schützen. Am besten noch ein bisschen Erde drüber, damit der Wind die Blätter nicht wegweht.“

Die von Dr. Barbara Dathe aus Pirna-Graupa gezüchtete Sorte ‚Aroma-Queen’ ist eine Herbsthimbeere. Erntezeit ist von Mitte August bis Oktober, bei schönem und frostfreien Herbstwetter auch länger. Quelle: Catrin Steinbach

Sommerhimbeeren schneiden

Im Gegensatz dazu schneidet man von Himbeersorten, an denen von Haus aus bereits im Sommer (Juni/Juli) die Früchte reifen, nach der Ernte nur die alten, abgetragenen Triebe heraus, lässt aber die neuen Triebe aus dem gleichen Jahr stehen. Denn Sommerhimbeeren fruchten am zweijährigen Holz. Das heißt, dass sich an den Trieben, die in dem Jahr gewachsen sind, im Sommer des darauf folgenden Jahres die Früchte bilden.

Der Schnitt gleich nach der Ernte hat den Vorteil, dass die diesjährigen frischen grünen Triebe gut von den fruchttragenden zweijährigen braunen Trieben zu unterscheiden sind. Wer den Schnitt im Sommer verpasst hat, kann ihn jetzt oder auch im Spätwinter noch nachholen.

Bei Himbeeren, die im Sommer (Juni/Juli) tragen, schneidet man nach der Ernte die abgetragenen Ruten heraus. Die neuen Triebe von diesem Jahr lässt man stehen. Hier kann man alte Triebe (braun) und neue Triebe (grün) gut unterscheiden. Quelle: Catrin Steinbach

Dann muss man aber genauer hinschauen, bevor man schneidet. Die alten abgetragenen Ruten erkennt man zum einen an den alten vertrockneten Fruchtständen. Zum anderen sehen die alten Ruten oft zerfurchter und rissiger aus.

„Es kann auch sein, dass bei Sommerhimbeeren, wenn es warm und feucht ist, die neuen Ruten schnell wachsen und unter Umständen schon im gleichen Jahr tragen. Diese Ruten lässt man dann trotzdem an der Pflanze, schneidet sie allerdings im September oder Oktober auf 50 bis 60 Zentimeter zurück“, empfiehlt Baumschulgärtnermeisterin Petra Schubarth.

Himbeeren zweimal ernten

Wenn man im Spätherbst beziehungsweise zum Winterbeginn die Ruten der Herbsthimbeeren nicht bodennah wegnimmt, sondern nur einkürzt, dann tragen diese im darauffolgenden Sommer noch ein zweites Mal. „Für die Sommerernte sollten nicht mehr als zehn Ruten pro laufendem Meter genutzt werden“, ist in einem Gartentipp des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie nachzulesen.

Allerdings sind dann die Vorteile, die Herbsthimbeeren zugeschrieben werden, ausgehebelt. Denn durch den kompletten Rückschnitt aller Ruten bei den Herbsthimbeeren kann man die Gefahr einer Übertragung der gefürchteten Rutenkrankheit minimieren.

Außerdem punkten Herbsthimbeeren ja dadurch, dass sie weniger madiger sind. Das hat damit zu tun, dass zur Blütezeit der Herbsthimbeeren der Himbeerkäfer seine Eiablage in die Himbeerblüten in der Regel längst beendet hat. Wenn die Herbsthimbeeren aber im Frühsommer blühen und kurz darauf Früchte tragen, spielt das dem Himbeerkäfer in die Karten.

Schnitt im Frühjahr

Wenn die Himbeeren im Frühling und Sommer treiben, muss man immer mal ein Auge darauf haben. Bei den Sommersorten könne es zu ei­ner Konkurrenz zwischen Tragruten und Jungruten kommen. „Die Jungruten sollten bis Ende Mai entfernt werden. Die sich danach entwickelnden Jungruten sollten auf zwölf bis 15 Stück pro laufendem Meter reduziert werden. Diese Rutenausdünnung wirkt sich vorteilhaft auf die Fruchtgröße und den Ertrag aus“, heißt es im Faltblatt „Himbeeren im Garten“, das man sich beipublikationen.sachsen.de herunterladen kann.

Von Catrin Steinbach