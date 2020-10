Gut fürs Klima - aber reinigen Zimmerpflanzen wirklich die Luft?

Dresden

„Air so pure“ – zu deutsch: Luft so rein – steht auf den Schildern einiger Zimmerpflanzen im Gartenmarkt. Das verlockt zum Kauf. Gesunde Luft daheim, wer will das nicht. Aber reinigen Zimmerpflanzen wirklich die Luft daheim in der Wohnung?

Nicht viel Konkretes auf Werbeschildern

Auf den Werbeschildern an den Pflanzen ist in der Regel nicht viel Konkretes zu finden, was denn da an Schädlichem aus der Luft gefiltert wird. Recherchiert man im Internet, beziehen sich viele Veröffentlichungen auf eine NASA-Studie aus dem Jahr 1989. In der war mit Pflanzen experimentiert worden, um die Luft in Raumstationen zu verbessern. Im Zusammenhang damit entstand eine Liste, welche Pflanzen Luftschadstoffe wie Benzol, Formaldehyd und Trichlorethen aus der Luft entfernen. Grünlilie, Efeutute, Einblatt, Drachenbaum, Chrysantheme und Bogenhanf schnitten da gut ab.

Neue Studie relativiert luftreinigenden Nutzen von Zimmerpflanzen

Doch eine im November 2019 veröffentlichte Studie von Michael Waring, Professor für Umweltingenieurwesen der Drexel Universität in Philadelphia, und Bryan Cummings relativiert den luftreinigenden Nutzen der Topfpflanzen für die Wohnung. Sie hätten ein Dutzend Studien aus 30 Jahren Forschung überprüft, heißt es in einer Veröffentlichung der Drexel Universität.

Die zentrale Erkenntnis sei gewesen, dass es viel effektiver ist, eine Belüftung einzusetzen bzw. die Fenster zu öffnen und zu lüften. Man müsste in der Wohnung zwischen 100 und 1000 Pflanzen pro Quadratmeter aufstellen, um mit der Luftreinigungskapazität des Lüftungssystems eines Gebäudes oder sogar nur ein paar offenen Fenstern in einem Haus zu konkurrieren.

Lüften der Wohnung ist wichtig

Trotzdem tragen Zimmerpflanzen nicht nur zum Wohlbefinden, sondern auch zu einem guten Raumklima bei. Die meisten Pflanzen binden tagsüber CO und setzen Sauerstoff frei, außerdem erhöhen sie die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. Natürlich hängt das auch von der Menge und Größe der Topfpflanzen ab. Wer seine ganze Wohnung voller Grünpflanzen stellt, muss dann aber wieder aufpassen, dass er kein Schimmelproblem bekommt. Auch da heißt es wieder: Regelmäßig und vor allem effektiv lüften.

Zimmerpflanzen regelmäßig entstauben

„Es kommt hinzu, dass die Blätter durch die Fotosynthese leicht statisch geladen sind. Dadurch haftet Staub öfter und besser an ihnen als an Möbeln. Die Blätter stauben also schnell ein und können abgewischt werden. Funktioniert gut bei großblättrigen Pflanzen wie Gummibäumen“, sagt der Dresdner Gartenbauingenieur Volker Croy. Gerade bei kleinblättrigen Pflanzen kommt man aber besser, wenn man sie von Zeit zu Zeit abduscht und so den Staub entfernt.

Ein Problem sieht Volker Croy bei Pflanzen in Schlafzimmern. „Da die meisten Pflanzen tagsüber CO2 binden und nachts freisetzen, machen sie die beste Luft tagsüber und nachts eher schlechte Luft.“ Argument dagegen ist, dass die Menge so gering ist, dass ein, zwei Grünpflanzen da im Schlafzimmer sauerstofftechnisch nicht ins Gewicht fallen. Zumal es ohnehin besser ist, bei geöffnetem Fenster zu schlafen.

Von Catrin Steinbach