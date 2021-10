Gartenfreude rund ums Jahr: Was auch im Winter blüht

Dresden

Der Winter naht. Im Garten ist dann nur noch wenig zu tun. Schnittarbeiten an Obstgehölzen zum Beispiel. Ansonsten ist Zeit, Werkzeuge zu reinigen und zu reparieren, Gartenscheren zu schleifen, sich Gedanken übers nächste Gartenjahr zu machen und was man alles wo pflanzen beziehungsweise anbauen möchte. Vor allem aber kann man den eigenen Garten genießen – wenn der nicht nur aus Pflaster, Schotter, Rasen und Thuja besteht.

Vertrocknete Pflanzenteile können Reizvoll sein

Gräser, vertrocknete Stauden und auch verblühte Blüten der Hortensien zum Beispiel schneidet man keinesfalls vorm Frühjahr zurück. Denn das dient den Pflanzen, aber auch Insekten als Winterschutz.

„Zudem sieht es wunderschön aus, wenn beim Novembernebel an den aparten Pflanzengestalten kleine Tröpfchen hängen oder Raureif die Pflanzen überzieht“, findet der Dresdner Staudengärtner Klaus Jentsch.

Aber nicht nur vertrocknete Pflanzenteile können im winterlichen Garten reizvoll sein. Wer will, kann mit bestimmten Pflanzen auch dafür sorgen, dass es blüht.

Im Winter blühende Stauden

Bei den Stauden ist die Auswahl allerdings begrenzt. Am bekanntesten sind Christrosen. Es gibt verschiedene Arten und Sorten von Helleborus, so der botanische Name. Die frühblühende Gartenchristrose Praecox (Helleborus niger Praecox) bringt ab Anfang November die ersten schalenförmigen Blüten hervor und treibt bis Ende Januar immer neue Blüten nach.

„Die Christrosenblüten stehen aber nur bis etwa minus fünf Grad. Wird es kälter, kippen sie um“, so der Staudengärtner. Bei längeren, sehr kalten Frostperioden würden die Stängel vertrocknen, weil die Pflanzen dann kein Wasser nachziehen können. Die Pflanze stirbt aber nicht, sondern treibt, wenn die Temperatur etwas steigt, wieder aus.

Herbstblühende Schneeglöckchen Galanthus peshmenii. Quelle: Catrin Steinbach

Wer das Besondere liebt, für den sind vielleicht herbstblühende Schneeglöckchen ein Tipp. Die ursprünglich aus der Türkei stammende Art Galanthus peshmenii – Peshmen-Schneeglöckchen genannt – gedeiht auch hierzulande und blüht zwischen September und Januar. „Die Zwiebelblüher sollten im Garten einen Platz bekommen, der im Winter sonnig ist und im Sommer etwas durch Gehölze beschattet wird. Wichtig ist auch, abgefallenes Laub auf dem Schneeglöckchenbeet liegenzulassen. Denn das schützt die Pflanzen im Winter“, erklärt der Dresdner Staudengärtner Klaus Jentsch.

Und der Fachmann weiß noch ein weiteres herbstblühendes Schneeglöckchen: Galanthus reginae olgae. Die ersten zeigen sich im Oktober. Wenn man Glück hat mit dem Wetter, können diese Schneeglöckchen bis Anfang des neuen Jahres Blüten zeigen. „Bei Barfrösten kippen die Pflanzen aber um“, so der Staudengärtner.

Noch bis Anfang November setzt bei einem milden Herbst das Herbstalpenveilchen(Cyclamen hederifolium) bunte Farbtupfer im Garten. Danach strecken sich zwischen dem Falllaub der Gehölze, das man im Beet am besten liegenlässt, die efeuähnlichen, dekorativ gefleckten Blätter hervor, die mit den Jahren ei­nen Teppich bilden können und ein schöner Hingucker sind.

Im Winter blühende Gehölze

Größer ist die Auswahl bei winterblühenden Gehölzen. Infrage kommen zum Beispiel Zaubernuss (Hamamelis), Winterschneeball (Viburnum x bodnantense) und Winterjasmin (Jasminum nudiflorum).

Zaubernuss (Hamamelis) Quelle: Catrin Steinbach

„Es gibt gelb, rot und orange blühende Zaubernuss, die je nach Sorte ihre fadenförmigen Blüten zwischen November und Ende Februar/Anfang März zeigen“, weiß Baumschulgärtnerin Petra Schu­barth aus der Gartenbaumschule Kreiser in Kreischa. Ihr ganz persönlicher Favorit ist Hamamelis intermedia Arnold Promise, weil diese „in so einem schönen hellen Gelb blüht“.

„Auch Winterjasmin blüht mit leuchtend gelben Blüten – je nach Witterung von Dezember bis März oder April“, so Petra Schubarth. Winterjasmin ist eine Kletterpflanze und braucht eine Rankhilfe. Manche nutzen die Pflanze an Hängen auch als Bodendecker.

Beim Winterschneeball empfiehlt Baumschulgärtnermeisterin Petra Schubarth die Sorte Viburnum x bodnantense Dawn. Schon im Spätherbst leuchten die kräftig rosa Knospen und den Winter über erfreut dieser Strauch, der bis drei Meter hoch werden kann, mit weiß-rosafarbenen Blüten, die auch noch duften.

Staudengärtner und Pflanzensammler Klaus Jentsch empfiehlt zudem die früh blühende Schneeforsythie (Abeliophyllum distichum). „Ihre weißen Blüten erscheinen drei bis vier Wochen vor denen der anderen Forsythien.“

Die weiß blühende Schneeforsythie blüht drei bis vier Wochen vor den „normalen“ gelben Forsythien, die etwa ab Mitte März (abhängig von Region und Witterung) blühen. Quelle: BDF

Gemüsegarten im Winter

Im Kräuter- und Gemüsegarten ist es im Winter – sagen wir mal – übersichtlich. Petra Schubarth weiß von der Winterheckenzwiebel (Allium fis­tulosum). Die ist mehrjährig und winterhart, kann auch im Kübel auf dem Balkon gezogen werden. Deren grüne Schlotten (röhrenförmige Blätter) kann man ganzjährig ernten. Unter Schnee sterben die Blätter ab, die Pflanzen treiben aber wieder neu aus.

Petersilie ist zweijährig, übersteht mit leichtem Schutz den Winter im Garten in der Regel gut. In milden Wintern kann man ernten. Allerdings ist der Zuwachs viel verhaltener.

Hat Rosmarin im Garten einen geschützten Standort, wird mit Reisig vor starker Sonneneinstrahlung und damit Verdunstung geschützt, bei frostfreiem Wetter auch mal gegossen, wenn es trocken ist, dann sind die Chancen gut, dass er weiterlebt. Und dann kann man auch im Winter hin und wieder kleine Zweiglein zum Kochen und für Drinks schneiden.

Eine lange Kulturzeit hat der Rosenkohl, die Röschen reifen spät, werden nach und nach von unten nach oben reif. Die Ernte ist also gestaffelt und kann mit entsprechender Sortenwahl über den ganzen Winter ausgedehnt werden.

Ebenso gilt der Grünkohl als Wintergemüse. Auch da gibt es verschiedene Sorten, frosthart ist er bis minus 15 Grad Celsius. Die Blätter der ausgewachsenen zweijährigen Pflanzen können ab dem Spätherbst und bis weit in den Winter geerntet werden.

Frisches Gemüse aus dem „Kühlschrank" Feld. Mit einem Fleischermesser schlägt dieser Gärtner gleich die Rosenkohlstrünke von ihren Wurzeln ab und pflückt dann die Röschen ab, um sie zu verarbeiten. Quelle: Birgit Andert

Von Catrin Steinbach