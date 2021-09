Gartenexperte rät: Statt Unkrautjäten Wege im Garten gezielt bepflanzen

Dresden

Wenn im Garten zwischen den Fugen gepflasterter oder mit Steinen ausgelegter Wege Unkraut sprießt, sieht das nicht schön aus. Und es macht viel Arbeit, diese unerwünschten Pflanzen wieder zu entfernen. Was also tun?

Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, besteht darin, schon beim Anlegen eines Weges zu bedenken, dass jede Ritze früher oder später potenziell von Pflanzen besiedelt wird. Warum also nicht gleich Pflanzen wählen, die man selber möchte? Denn wo schon Pflanzen wachsen, hat Unkraut keinen Platz. Man kann danach auch den Wegebelag auswählen, größere und kleinere Steine miteinander kombinieren, da und dort bewusst Lücken für eine gezielte Bepflanzung lassen.

Das muss man beim Bepflanzen der Fugen beachten

„Es gibt viele genügsame Pflanzen, die in Spalten zwischen Steinen gedeihen“, weiß Staudengärtner Siegfried Stübler aus Moritzburg. „Allerdings sollten die Fugen wenigstens 1,5 bis 2 Zentimeter breit und 3 cm tief sein.“ Irgendwo müssen die Wurzeln schließlich hin und sich versorgen können.

Wer einen bereits gepflasterten Weg hat, kratzt die Fugen zunächst aus. Es gibt ein spezielles Werkzeug dafür, man kann aber natürlich auch alle möglichen stabilen dünnen Gegenstände dafür nutzen. Dann spült man am besten noch mit einem Hochdruckreiniger nach.

Für die Fugenfüllung empfiehlt der Gartenexperte eine Mischung, die zu zwei Dritteln aus einem Erde-Kompost-Gemisch und zu einem Drittel aus gröberem Sand besteht. „So verschlämmen die Ritzen nicht“, erklärt Siegfried Stübler.

„Für die Bepflanzung sucht man sich Stellen, wo sich zwei Fugen kreuzen. Dort ist der meiste Platz“, so Stübler weiter. „Erst ein bisschen von dem angemischten Substrat einstreuen, dann die Pflänzchen in die Fugen setzen und vorsichtig eindrücken. Nun mit dem Substrat auffüllen und es mit Wasser in die Ritzen spülen, bis diese gefüllt sind.“

„Die erste Zeit muss man regelmäßig gießen, bis die kleinen Pflänzchen eingewachsen sind und ein sichtbares Wachstum beginnt“, erklärt der Fachmann. Die beste Zeit zum Pflanzen ist seiner Ansicht nach im Frühjahr im März/April.

Diese Pflanzen kommen in Betracht

Bei der Pflanzenwahl sollte man bedenken, ob der Weg sehr sonnig oder eher halbschattig bis schattig ist. Für sonnige Wege eignen sich sehr flach wachsende, teppichbildende Sorten von Thymian (Thymus), Hauswurz (Sempervivum) mit kleinen Rosetten, oder auch Fetthennen (Sedum), zu denen auch der Mauerpfeffer gehört.

Für schattigere Lagen bieten sich Sternmoos (Sagina Subulata) und Farn-Fiederpolster (Cotula) an. Sternmoos ist eigentlich gar kein Moos. Es gehört zu den Mastwurzen, wird drei bis fünf Zentimeter hoch und auch gerne als Rasenersatz genommen.

Für diesen Zweck kann man ebenso den Bärenfellschwingel (Festuca gauteri) verwenden. Er ist wintergrün und wächst kugelig. Wenn man damit eine größere Fläche bepflanzt, hat man eine kleine Hügellandschaft. Schön ist das rasenartige Gewächs auch am Rand von Wegen.

„Auch bestimmte Farn-Fiederpolster kann man als Rasenersatz nehmen“, weiß Siegfried Stübler. Allerdings sind manche – wie die Sorte Cotula squalida ’Platt’s Black’ – nur bedingt winterhart. „Ich kann Cotula squalida empfehlen. Es ist im Sommer grün und im Winter kupferfarbig“, sagt der Staudengärtner.

Er hält ebenso die Thymianblättrige Mauermiere (Paronychia kapela ssp. serpyllifolia) sowohl für Steinfugen und Mauerkronen, als auch zur Begrünung kleinerer Flächen geeignet. Rasenersatz heißt aber nicht, dass man auf den Pflanzen ständig herumtrampeln kann. Sie sind nur bedingt trittfest.

Für größere Fugen oder Treppen biete sich laut Stübler zum Beispiel das rot blühende Katzenpfötchen (Antennaria dioica ‚Rotes Wunder’) an. Es mag volle Sonne und bildet mit oberirdischen Ausläufern bald silbriggraue Matten. Etwa ab Mai erscheinen dunkelrote Blütenköpfchen an langen Stielen.

Ebenso seien das Stachelnüsschen (Acaena) eine gute Wahl oder die Römische Kamille (Chamaemelum nobile). Letztere wird etwa 15 cm hoch und bringt im Juli/August weiße Blüten mit gelber Mitte hervor. Die Pflanzen duften, wenn man darüberstreicht.

Im Halbschatten am üppigsten wächst die Indische Scheinerdbeere (Duchesnea indica). Sie sieht einer Walderdbeere zum Verwechseln ähnlich, bringt auch winzige kleine Erdbeeren hervor, die aber geschmacklos sind oder manchmal auch bitter schmecken. „Diese Pflanzen bilden dichte dunkelgrüne Teppiche und sind als Wegrandbepflanzung schön“, findet der Staudengärtner. Macht aber auch darauf aufmerksam, dass die Scheinerdbeere Ausläufer bildet. Am besten nimmt man diese Pflanzen, wenn eine Gehölzbepflanzung an den Weg angrenzt.

Säen statt pflanzen

Wem das mit der Fugenbepflanzung zu aufwendig ist, der kann auch auf Saatgutmischungen zurückgreifen. Es gibt Blumensamenmischungen für Pflasterfugen.

Die Hersteller greifen für deren Inhalt gerne z.B. auf Frühblühenden Thymian (Thymus praecox), Scharfen Mauerpfeffer (Sedum acre), Steinquendel (Acinos arvensis), Mastkraut (Sagina subulata) oder auch die Duft-Rasenkamille (Chamaemelum nobile) und Gänseblümchen (Bellis perennis) zurück. Da ist dann ein gewisser Überraschungsmoment dabei was am Ende wo aufgeht und sich durchsetzt und was nicht.

Wichtig ist, auch wenn die Fugenpflanzen schön wachsen, immer mal wieder genauer hinzuschauen, ob sich irgendwo ein unerwünschtes Kraut etablieren möchte und das dann gleich zu entfernen. Wenn man da hinterher ist, hat man auf lange Sicht wenig Arbeit.

Von Catrin Steinbach