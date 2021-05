Experiment Präriegarten in Moritzburg: „So pflegeleicht, wie wir uns das vorgestellt haben“

Moritzburg

Vor zwei Jahren haben Evelyn und Uwe Leonhardt in Moritzburg den Schritt gewagt und einen etwa 200 Quadratmeter großen Teil ihres Grundstückes zu einem Präriegarten umgestaltet. Das Ziel war, auf der Fläche einen blühenden Garten zu schaffen, aber den Pflege- und vor allem den Gießaufwand entscheidend zu verringern.

Radikale Umgestaltung im Garten

Dafür entfernten sie von Hand die Grasnarbe, schufen ein leicht hügeliges Geländeprofil und verlegten dort, wo sich der Weg durch das Terrain schlängeln sollte, Vlies. Dann wurden die Pflanzen eingegraben.

Ausgewählt haben sie – mit fachlicher Hilfe durch einen Staudengärtner – Stauden, Gräser und Zwiebelpflanzen, die zumeist ursprünglich in der Hochgrasprärie in mittleren Westen der USA zu Hause sind, wo der Boden nährstoffreich und durchlässig ist. Aber auch andere passende Pflanzen kamen hinzu.

So blühen jetzt im Garten – je nach Jahreszeit – zum Beispiel Mädchenauge, Mexikanisches Federgras, Prachtscharte, Mannstreu, Indianernesseln, Moskitogras, Weidenblättrige Sonnenblume, Prärielilien, Blausternbusch und seit diesem Jahr auch Kugellauch. Denn der setzt wunderbare Akzente im späten Frühling, wenn die anderen Stauden noch am Wachsen sind.

Schotterschicht hält die Feuchtigkeit im Boden

„Von dem Kugellauch werde ich noch mehr pflanzen“, hat sich Evelyn Leonhardt vorgenommen. Auch sonst experimentiert sie an der einen oder anderen Stelle noch mit Pflanzenarten und -höhen. „Allerdings ist es schwierig, im Spätsommer bzw. Herbst Zwiebeln von Frühjahrsblühern in den Boden zu bringen, einfach weil der Garten so dicht von den Stauden zugewachsen ist. Ich komme da nicht durch das grüne Dickicht. Ich will die Pflanzen ja auch beim Graben nicht verletzen.“ Deshalb hat sie sich vorgenommen, im Frühling entweder vorgetriebene Zwiebeln einzupflanzen oder die, die in ihren Töpfen und Schalen abgeblüht sind.

Das Entscheidende in dem Garten aber ist die Mulchschicht – eine sechs Zentimeter dicke Syenit-Schotter-Schicht in einer Körnung, die ein angenehmes Laufen ermöglicht und auch die Pflanzen nicht behindert. „Diese Schotterschicht hält die Feuchtigkeit im Boden“, ist Evelyn Leonhardts Erfahrung nach zwei Gartenjahren. „Vergangenes Jahr haben wir unseren Kiesgarten kein einziges Mal gegossen und trotzdem ist alles prächtig gewachsen.“

Bis jetzt wenig Unkraut

Dabei hat sie den unmittelbaren Vergleich zu einem mit Holzhäckseln gemulchtem Stauden- und Gehölzbeet gleich nebenan. „Die Häcksel verrotten ziemlich schnell und sie halten auch nicht so das Wasser im Boden“, so die Hobbygärtnerin. Auch mit Unkraut habe sie keine Probleme. „Ich gehe alle vier Wochen durch und ziehe das raus, was ich entdecke. Wenn das ein halber Eimer ist, ist es viel.“

Eisenkraut – eine reizvolle violettblühende Pflanze mit langen Stängeln – samt aus und geht an vielen Stellen auf. Auch das ist kein Problem. „Wo ich es nicht haben will, ziehe ich die Pflanzen einfach raus.“ Die meiste Arbeit mache der Garten im März, wenn die vertrockneten Blätter und Blütenstände aus dem Vorjahr abgeschnitten werden. Anderthalb Tage dauert das Abschneiden und Abrechen mit dem Drahtbesen, Entsorgen des Schnittgutes und Ausbringen des Düngers. Dann ist alles erledigt. Leonhardts mit ihrem Präriegarten und der Entscheidung, mit Steinen zu mulchen, bis jetzt mehr als zufrieden. „Es ist so pflegeleicht, wie wir uns das vorgestellt haben.“

Von Catrin Steinbach