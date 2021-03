Dresden hat jetzt eine Saatgut-Bibliothek

Dresden

In der Dresdner Zentralbibliothek kann man ab sofort nicht nur diverse Medien ausleihen, sondern mit Beginn des Gartenjahres im Frühling auch Samen. Denn jetzt gibt es im Kulturpalast eine Saatgutbibliothek. Sie ist Teil der Abteilung Sach- und Fachliteratur und der Kinderbibliothek. Wissen wächst schließlich auch im Beet und im Balkonkasten, finden die Bibliotheks-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Die Idee

Die Idee, neben der vielfältigen Gartenliteratur zu allen möglichen Themen auch Saatgut anzubieten, kam ihnen nach dem ersten Lockdown, als viele zu Hause bleiben mussten und so ihren Balkon und/oder Garten wiederentdeckten. Die Resonanz auf den öffentlichen Aufruf, sortenfestes Saatgut zu spenden, sei groß gewesen, freut sich Karin Schoppe, die Projektleiterin der Saatgutbibliothek. Aus ganz Deutschland habe es Einsendungen gegeben.

Projektleiterin Karin Schoppe und Mitarbeiterin Katrin Hermann (v.l.) mit Samentütchen und Gartenliteratur. Quelle: Dietrich Flechtner

Die Spender

Eine ältere Dame sei sogar mit einem Rucksack voller Blumensamen vorbeigekommen. „Sie schenkte uns u.a. ihre ’Lila Blume von Oma Anna’, freut sich Karin Schoppe. „Und wir haben zum Beispiel auch die alte Kohlrabi-Sorte ’Böhmischer Strunk’ bekommen.“ Das ist eine Sorte, die zu DDR-Zeiten häufig angebaut wurde, dann aber verschwand. Heute steht sie auf der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutzpflanzen.

Unterstützung beim Aufbau der Saatgutbibliothek fanden und finden die Städtischen Bibliotheken zudem beim Stadtgärten e.V., der Uferprojekte e.V. mit den Gemeinschaftsgärten, die Johannishöhe Tharandt, und Nadin Fliegner, die einen Online-Shop für samenfestes Saatgut betreibt. Alle Akteure eint das Ziel, nicht nur alte Zier- und Nutzpflanzen und so die Sortenvielfalt zu erhalten, sondern auch für Hobbygärtner nutzbar zu machen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Denn heute beherrschen nur wenige Großkonzerne den Saatgutmarkt. Alte Sorten gehen mehr und mehr verloren“, erklärt Marit Kunis-Michel, kommissarische Direktorin bei den Städtischen Bibliotheken Dresden. In den USA sei die erste Saatgut-Bibliothek entstanden. In Deutschland sind die „Hamburger Bücherhallen“ Vorreiter. Sie bieten seit 2020 Saatgut zum Ausleihen an.

Die Ausleihe

Die Dresdner Saatgutbibliothek verfügt jetzt zum Start über 150 Sorten Blumen und Gemüse. Die Samen wurden aufgeteilt, in Tütchen verpackt und liebevoll beschriftet. 300 Stück stehen jetzt für eine Ausleihe zur Verfügung. Zwei Tüten darf sich jeder Bibliotheksnutzer (mit Bibliotheksausweis) mit nach Hause nehmen, um die alten Sorten auf Balkon und/oder im Garten anzubauen.

Allerdings sind die „Entleiher“ angehalten, nicht nur zu ernten und sich an den Blüten und Früchten zu erfreuen, sondern auch Saatgut zu produzieren und davon wieder etwas in die Bibliothek zurückzubringen. Denn nur so kann ja die Saatgutbibliothek erhalten bleiben und hoffentlich sogar wachsen, wenn noch mehr Menschen Samen von alten Sorten für andere zur Verfügung stellen.

Vorbereitete Anzucht-Sets für Kinder. Quelle: Dietrich Flechtner

Mehr Angebote

Die Kinderbibliothek im 1. Obergeschoss des Kulturpalastes leiht Kindern Anzucht-Sets aus, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterstützen mit Tipps und Literaturempfehlungen. Zudem gibt es jetzt zur Eröffnung der Saatgutbibliothek thematische Buchausstellungen in allen Bereichen der Zentralbibliothek.

Auf dem Balkon im 1. Obergeschoss wird zudem demnächst ein Hochbeet aufgebaut, in dem einige Sorten ausgesät werden. Denn es sind auch Veranstaltungen zum Thema Saatgutgewinnung und Saatgutvermehrung – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene – geplant. Ebenso eine Tauschbörse, bei der man überschüssiges Saatgut gegen andere Arten oder Sorten eintauschen kann.

Öffnungszeiten Die Städtischen Bibliotheken Dresden sind seit 1. März wieder geöffnet. Die Zentralbibliothek im Kulturpalast, Schloßstr. 2, kann montags bis sonnabends 10 bis 19 Uhr aufgesucht werden. Der Aufenthalt ist auf maximal 30 Minuten begrenzt. Beim Besuch der Bibliothek erfolgt eine Datenerfassung zur Kontaktverfolgung. Wer sich Samen ausleihen möchte, meldet sich am Auskunftsplatz im Bereich Sach- und Fachliteratur.

Von Catrin Steinbach