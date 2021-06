Dresden

Hitze und Trockenheit setzen den Pflanzen zu. In allererster Linie ist regelmäßiges und durchdringendes Gießen (mindestens zehn Liter pro Quadratmeter) wichtig – am besten früh am Morgen oder abends, damit das Nass die Möglichkeit hat, einzudringen und nicht gleich an der Erdoberfläche wieder verdunstet. Aber: Wenn es den Pflanzen schlecht geht, dann sollten Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, direkt gießen oder Ihre Bewässerung (sofern sie nicht die Blätter benetzt) auch mit in der Mittagszeit laufen lassen.

Lieber einmal mehr geben und dann zwei Tage aussetzen, als jeden Tag gerade so viel, dass es knapp reicht. Sonst baut die Pflanze keine Reserven auf und bleibt anfällig. Es gibt aber auch noch andere Handlungsmöglichkeiten. Zum Beispiel den Boden zu mulchen. Damit kann man – je nach verwendetem Material – Unkraut unterdrücken, für ei­ne Düngung des Bodens sorgen und bei jedem Mulch die Verdunstung aus dem Boden verringern.

Mit Mulchen lässt sich jede Menge Wasser sparen

Die Wasserersparnis ist der größte Vorteil: Wenn die Sonne direkt auf den Boden trifft und diesen erhitzt, entzieht sie ihm viel Wasser. Und zwar nicht nur aus der Kruste, sondern auch aus tieferen Schichten. Denn über Kapillaren wird das Wasser nach oben nachgeliefert. Dies geschieht so lange, bis nichts mehr da ist. Das kommt in der Natur in unserem Klima aber nie vor.

Der Mensch allerdings schafft dauerhaft bewuchs- und belagfreie Bereiche. Früher wurden diese gehackt: Dabei wurde die obere Schicht gelockert und liegengelassen, so dass die Kapillaren kein Wasser an die Oberfläche nachliefern konnten. „Kapillaren brechen“ ist die Fachbezeichnung. Allerdings bilden sich diese bei jedem Regen neu, so dass sehr oft gehackt werden musste. Die damit einhergehende Unkrautbeseitigung war ein positiver Nebeneffekt. Das können Sie immer noch tun, aber auch jede andere Auflageschicht, die die Sonnenstrahlen von der Bodenoberfläche fern hält, hat diesen Effekt.

Verschiedene Materialien: Den richtigen Mulch verwenden

„Mulchen“ bedeutet nur Abdecken des Bodens. Oft wird damit in allererster Linie Rindenmulch assoziiert. Aber es gibt auch andere Materialien, die sich als Mulch eignen: Grünschnitt zum Beispiel, Kompost, Pappe, Plastikfolien, Steine, selbst lebende Pflanzen oder auch die oben genannte gehackte Erde.

Allerdings sind die Ergebnisse je nach Mulchmaterial verschieden. Bei geschlossenem Mulchmaterial wie Folie wird Unkraut gut unterdrückt, aber es kommt kein Regen in den Boden und ohne ausreichende Bewässerung der Nutzpflanzen kann es zu Trockenerscheinungen kommen.

Steine heizen sich sehr auf und erfordern von den Pflanzen mehr Wasser, auch lassen sie sich schwer bewegen und erschweren Nachpflanzungen und Unkrautbekämpfung. Dies sind alles für die Natur tote Materialien, die den Pflanzen nichts bringen.

Rindenmulch und Holzhäcksel entziehen – bei ihrer Zersetzung durch das Bodenleben – dem Boden vorübergehend Nährstoffe. Das ist Absicht, da so in den oberen Bodenschichten kein Stickstoff für stickstoffliebende Unkräuter bleibt und diese schlecht keimen und wachsen. Allerdings trifft das auch die stickstoffbedürftigen Kulturpflanzen wie Gemüse. Deswegen sollte diese Art von Mulch nur unter Gehölzen liegen.

Kompost, Grasschnitt, holzarmer Grünschnitt und zum Teil Stroh sind düngende Mulche, denn sie verrotten zügig und geben schnell die enthaltenen Nährstoffe an den Boden und somit die Nutzpflanzen ab.

Nicht zu früh mit dem Mulchen beginnen

Insgesamt beschattet Mulch den Boden und reduziert die Erhitzung durch die Sonne. Dadurch erwärmt er sich langsamer. Allerdings wachsen dann auch die Pflanzen langsamer, da sie sich nach der Bodentemperatur richten. Deswegen sollte erst ab Juni gemulcht werden. Das gilt nicht, wenn man die Ernte verzögern will – und beispielsweise Stroh unter Erdbeeren legt.

Bodenoberfläche mit Pflanzen beschatten.

Lebendmulch ist eine gute Möglichkeit, die gemulchten Flächen alternativ zu nutzen. Lebendmulch bedeutet nichts anderes, als die Bodenoberfläche mit Pflanzen zu beschatten, statt mit Rindenmulch oder anderen Materialien. Dies ist besonders bei Gehölzen und großen Stauden sinnvoll, da diese insgesamt tief wurzeln und so keine Konkurrenz von Pflanzen der oberen 20 Zentimeter des Bodens bekommen. Unter Sträuchern können in lichten Bereichen beispielsweise Kaskadenthymian (Thymus longicaulis) und in Schattenzonen die Puddingbeere (Cornus canadensis) gepflanzt werden, aber auch Arktische Himbeeren oder Walderdbeeren.

Auch Ringelblumen eignen sich als „Lebendmulch“. Quelle: Jens Schierenbeck/dpa

Es müssen keine Nutzpflanzen sein, auch Blumen wie Ringelblumen, bodendeckender Storchschnabel und Ziersträucher sind denkbar. Alles, was die Sonne vom Boden abhält, hilft, Wasser im Boden zu behalten. Bei einer dichten Pflanzung (wie den genannten Beispielen) wird auch gleich noch das Unkraut („un-erwünschtes“ Kraut) mit unterdrückt.

Frisch gepflanzte Gehölze zurückschneiden

Große Hitze sorgt für Welke und schlechten Wuchs. Bei neu gepflanzten, schlappenden Gehölzen sollten diese stark zurückgeschnitten werden, damit sie nicht vertrocknen.

Entgegen älterer Literatur ist es zudem zu empfehlen, die Jungpflanzen mit hohem Gras oder Stauden zu umgeben. Diese entziehen zwar dem Boden Wasser und stellen so eine Konkurrenz dar. Aber das lässt sich problemlos durch Wässern ausgleichen.

Dafür schützen Gras beziehungsweise Stauden die jungen Gehölze, solange sie noch klein sind, vor Wind und geben selbst Wasser über Verdunstung an die Luft ab. Beides reduziert den Wasserverbrauch der eigenen Pflanzen. Wer wenig Gießen kann, sollte diese Option wählen, um das Anwachsen der Gehölze zu fördern. Vor allem Gehölze aus luftfeuchten Gebieten, zum Beispiel Blumenhartriegel, Japanische Weinbeere oder Fächerahorn, werden dadurch besser anwachsen und weniger Hitze- und Trockenheitsschäden haben.

Wenn Sie das gezielt nutzen, dann legen Sie erst große Blühpflanzenbestände an – etwa Dahlien, Zinnien, Zwergsonnenblumen – und setzen dann Ihre Gehölze dazwischen. Die wachsen dann zwar langsamer, als alleinstehend, aber dafür sterben sie nicht bei der ersten Hitze einfach weg.

Des Weiteren verschiebt ein regelmäßiger Schnitt das Wurzel-Kronen-Verhältnis. Regelmäßig geschnittene Bäume sind weit weniger anfällig als solche, die ungeschnitten gewachsen sind.

Pflanzen, die an einem schwierigen Ort von klein auf aufgewachsen sind, kommen mit widrigen Bedingungen oft besser zurecht als Pflanzen, die auf gutem Boden oder im Topf aufgezogen wurden und dort alles hatten, was sie brauchten. Werden sie an ihren neuen Standort gepflanzt, haben die betreffenden Gehölze in den ersten Jahren nicht selten massive Probleme, bis sie sich an den anderen Boden, andere Luftfeuchte und so weiter gewöhnt haben. Wild gewachsene Pflanzen dagegen kommen besser zurecht – wenn es nicht massive Klimaänderungen gibt.

Von Volker Croy