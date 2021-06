Die besten Buchsbaumalternativen und was gegen den Buchsbaumzünsler hilft

Dresden

Der aus Ostasien eingewanderte Buchsbaumzünsler ist in Sachsen weiter auf dem Vormarsch. Zunächst habe es Einzelfunde gegeben (2008 in Brandis-Beucha, 2010 in Dresden-Langebrück). 2015 sei die Art dann zunächst in Nordsachsen, Hoyerswerda und Südbrandenburg massenhaft festgestellt worden. Seitdem gebe es eine „stete Zunahme der Fundpunkte und Befallsraten“, heißt es auf insekten-sachsen.de.

Ist der Zünsler jetzt in ganz Sachsen angekommen?

„Die unserem Referat Pflanzenschutz bekannte Verbreitung des Buchsbaumzünslers in Sachsen bezieht sich auf alle größeren Städte. Für Gebirgslagen liegen noch keine Meldungen vor“, so Karin Bernhardt, Sprecherin des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Viele Buchsbaumbestände seien inzwischen gerodet worden.

Die Larven des Buchsbaumzünslers ernähren sich von den Blättern des Buchsbaumes. Sie können die Pflanzen durchaus kahl fressen und sogar zum Absterben bringen. Das hat schon so manchen Hobbygärtner zur Verzweiflung gebracht, wenn die prächtige Beeteinfassung aus Buchsbaum oder die große, über viele Jahre gezogene Buchsbaumkugel am Hauseingang plötzlich nur noch braune Trockenskulpturen sind.

Gefräßige Raupe an einem Buchsbaum, der schon fast kahlgefressen ist. Quelle: Catrin Steinbach

„2017 ist der Buchsbaumzünsler auch im Barockgarten Großsedlitz und ein Jahr später im Weesensteiner Schlosspark angekommen. Betroffen sind in beiden Anlagen vor allem die Buchsbaumhecken, die die Pflanzbeete einfassen. Das sind im Barockgarten ca. 625 Meter laufende Hecke und in Weesenstein vereinzelte Beeteinfassungen“, gibt Uli Kretzschmar, der Sprecher des Schlösserlandes Sachsen, Auskunft.

„In beiden Anlagen führen wir ab dem Frühjahr ein intensives Monitoring zu den Entwicklungsphasen des Schädlings durch, um dann zeitgenau mit dem dafür zugelassenen Pflanzenschutzmittel (Turex) die befallenen Hecken zu spritzen“, so Uli Kretzschmar weiter.

Wie kann man dem Buchsbaumzünsler Paroli bieten?

Die Gärtner der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen (SBG) würden als begleitende Maßnahme Algenkalk zur Pflanzenvitalisierung einsetzen, verrät der Schlösserlandsprecher. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme ist umstritten, wie vielen Veröffentlichungen zu entnehmen ist. Doch für die Schlossparks, die SBG verwaltet, habe sich dies in den vergangenen Jahren als eine wirksame Bekämpfungsmaßnahme herausgestellt, sagt Kretzschmar. „So haben wir bisher keine Ausfälle zu verzeichnen und mussten nicht nachpflanzen. Wie lange sich dieser Zustand halten lässt ist allerdings ungewiss.“

Die Entwicklung der Larven ist stark temperaturabhängig. In günstigen Jahren können sich bis zu vier Generationen entwickeln, so das LfULG weiter. In der Regel durchlaufen die Raupen während ihrer Entwicklung zur Puppe sechs Larvenstadien, bei niedrigen Temperaturen können es auch sieben sein. Das ist einer Veröffentlichung im grünen Lexikon www.hortipendium.de des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Rheinpfalz zu entnehmen. Dort heißt es weiter: „Bei Temperaturen um 15°C dauert dies rund zehn Wochen. Bei Temperaturen zwischen 25-30°C verkürzt sich die Entwicklungszeit auf rund 3 Wochen. Die optimalen Temperaturen für die Entwicklung des Schmetterlings liegen zwischen 18-30°C.“

Wer seinen Buchs retten will, muss also die gesamte Gartensaison über wachsam sein. Zum einen helfen Pheromonfallen, die man ab Ende Mai, Anfang Juni aufhängen sollte, festzustellen, wann die Falter fliegen. Etwa zehn Tage nach dem ersten Falterflug ist mit der Eiablage zu rechnen. Weil die Falter ihre blassgelben linsenförmigen Eier vor allem an der Unterseite der äußeren Blätter des Buchses ablegen, kann es helfen, nach erfolgter Eiablage zur Schere zu greifen und den Buchs zu schneiden.

Zum anderen sollte man regelmäßig das Innere der Buchshecken bzw. in Form geschnittenen Pflanzen nach Raupen absuchen. Gegebenenfalls sammelt man die per Hand ab oder spritzt sie mit einem Hochdruckreiniger raus. „Dabei sollte eine Folie untergelegt werden und abfallende Raupen eingesammelt werden. Die abgesammelten Raupen sollten danach in einem dunklen Müllbeutel in die Sonne gelegt werden“, empfiehlt das LfULG.

Und weiter: „Ab Temperaturen von 15 °C ist es zweckmäßig, befallene Bestände mit einem Bacillus thuringiensis Präparat zu behandeln. Das setzt in der Raupe ein Toxin frei, wodurch die Raupe abstirbt. Geeignete Produkte für den Haus- und Kleingarten sind die biologischen Pflanzenschutzmittel XenTari oder Dipel ES. Ein weiteres biologisches Mittel wäre NeemAzal-T/S.“ Nach dem Reifungsfraß erfolge eine Puppenruhe. „In dieser Zeit ist keine Behandlung möglich“, so das Amt. „Rund 14 Tage nach dem ersten Falterflug sollte eine erneute Behandlung mit Bacillus thuringiensis gegen die Raupen der 2. Generation erfolgen.“

Wie steht es um natürliche Feinde?

Ob die heimische Vogelwelt jetzt die Raupen des Zünslers als Nahrungsquelle für sich entdeckt hat und das Problem sich irgendwann nicht mehr als solches darstellt, darüber gibt es noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. „Eigene Beobachtungen liegen unserem Referat Pflanzenschutz nicht vor“, so LfULG-Sprecherin Karin Bernhardt. „Von Dritten haben unsere Pflanzenschutzexperten aber schon gehört, dass Spatzen und Kohlmeisen mit Larven im Schnabel gesichtet worden seien.“ In erster Linie werde die Reduktion der Zünslerpopulation jedoch durch eine Verknappung des Nahrungsangebotes erreicht, insbesondere durch gerodete Bestände.

Welche Pflanzen können den Buchs ersetzen?

Buchs ist immergrün, seine kleinen dunkelgrünen glänzenden Blätter sitzen dicht an dicht an den Zweigen. Das Gehölz gedeiht in Sonne und Halbschatten, ist vergleichsweise anspruchslos und sehr schnittverträglich. Das macht die Pflanze so beliebt. Aber es gibt Alternativen.

Taxus baccata ’Renke’s Kleiner Grüner’ Quelle: LfULG

„Als Buchsersatz für kleine Einfassungshecken auf Friedhöfen, Bauerngärten oder Parkanlagen haben sich in den letzten Jahren eine Vielzahl schöner Alternativen herausgestellt“, so die Sprecherin des LfULG. Als sehr tolerant erweisen sich Zwerg-Taxus, also kleine Eiben. Empfehlenswerte Sorten sind zum Beispiel Taxus baccata ‘Renkes Kleiner Grüner‘, ‘Schwarzgrün‘ oder Taxus media ‘Hillii‘. Sie sind gut schnittverträglich und kommen erstaunlich gut mit Hitze und Trockenheit zurecht.“

Dem Buchsbaum am ähnlichsten seien die Sorten von Ilex crenata (Japanische Stechhülse), z. B. die Sorten ‘Dark Green‘, ‘Convexa‘ und ‘Glorie Gem‘. „Allerdings sind sie frostempfindlicher und mögen auch keine extrem heißen und trockenen Sommer. Kalkhaltige, schwere Böden können ebenso problematisch werden.“

Ilex crenata ’Glorie Gem’ ähnelt dem Buchsbaum. Pro laufendem Meter braucht man vier bis fünf Exemplare. Quelle: LfULG

Taxus media ’Hillii’ ist eine männliche Zuchtform der Eibe ohne Beerenbesatz. Quelle: LfULG

Von Catrin Steinbach