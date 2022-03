„Alte Bäume = Lebensräume“ ist das Motto eines neuen Projektes der Professur für Biodiversität und Naturschutz an der TU Dresden in Zusammenarbeit mit der Grünen Liga Osterzgebirge. Was es damit auf sich hat.

Am Stammfuß alter Buchen zeigen sich viele Kleinstlebensräume: Moose wachsen an feuchteren Stellen, Krätzflechten (blaugrau) an eher regengeschützten Stellen, in manchem Stammfußhöhlen können sich Laub und zeitweilig sogar Wasser sammeln. Quelle: Sebastian Dittrich/TU Dresden