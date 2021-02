Sushi-Reis von Edeka und Marktkauf zurückgerufen

Verden

Wegen einer möglichen Verunreinigung von Sushi-Reis mit Glas hat die Firma Kreyenhop & Kluge in Oyten bei Verden (Niedersachsen) einen Rückruf gestartet. Der Artikel sei bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten worden.

"Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes" sei "Mìng Chú Sushi-Reis" in der 500-Gramm-Packung allein mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.10.2022 betroffen, teilte das Unternehmen weiter mit. Es könne "nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glasstücke in einzelnen Sushi-Reis-Packungen befinden". Die betroffene Ware wurde "vorsorglich aus dem Verkauf genommen". Käufer könnten das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Geschäften zurückgeben.

