So gelingt das Grillen von Fisch und Garnelen

Sie sind auf der Suche nach Abwechslung auf dem Grillrost? Dann ist es vielleicht an der Zeit, sich an das Grillen von Fisch oder Garnelen zu wagen. Verbraucherschützer haben Tipps für Anfänger.

Die Forelle brutzelt in der Fischzange. So kommt sie nicht mit dem Rost in Berührung. Und damit die Garnelen nicht in die Glut fallen, stecken sie auf einem Holzspieß. Quelle: Monique Wüstenhagen/dpa-tmn