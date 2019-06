Essen & Trinken Ernährung - Johannisbeeren für mehr Saftigkeit mit Stiel waschen Die Stiele muss man nicht entfernen, bevor man Johannisbeeren wäscht - sonst nämlich gehen Saft und Geschmack verloren. Auch beim Einkochen gilt: Rispen und Stiele bleiben dran.

Johannisbeeren werden am besten mit Stiel gewaschen. So bleibt der Saft in den Beeren. Quelle: Andrea Warnecke