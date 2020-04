Berlin

Meldungen von mehr als 20 000 toten oder kranken Blaumeisen innerhalb weniger Tage rund um das Osterfest beunruhigen den Naturschutzbund Deutschland ( NABU). Damit ist eine der häufigsten und beliebtesten Arten durch eine bisher unbekannte Krankheit bedroht, erklärt NABU-Vogelschutzexperte Lars Lachmann.

Wie sich das in den Bestandstrends der Blaumeisen in den besonders betroffenen Gebieten widerspiegelt, sollen die Ergebnisse der bevorstehenden Gartenvögelzählung zeigen.

Die Stunde der Gartenvögel findet vom 8. bis 10. Mai deutschlandweit statt. Bei Deutschlands größter wissenschaftlichen Mitmach-Aktion sollen Vogelfreunde von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus von jeder Vogelart die höchste Anzahl notieren, die sie im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachten konnten.

Die Beobachtungen können am besten online unter stundedergartenvögel.de gemeldet werden, aber auch per Post oder Telefon – die kostenlose Rufnummer am 9. Mai von 10.00 bis 18.00 Uhr lautet 0800/115 7 115. Gemeldet werden kann auch mit der kostenlosen NABU-App Vogelwelt, erhältlich unter www. NABU.de/vogelwelt. Meldeschluss ist der 18. Mai.

Im vergangenen Jahr hatten über 76 000 Vogelfreunde bei der Stunde der Gartenvögel mitgemacht und Beobachtungszahlen aus fast 52 000 Gärten gemeldet.

dpa