Mit einem Pedelec lässt sich der Weg zur Arbeit und zurück nach Hause gezielt zum Training nutzen. Auf dem Hinweg rät der Verkehrsclub Deutschland ( VCD) aber, mit höherer Motorunterstützung zu fahren.

Hintergedanke: So braucht man weniger Kraft und kommt dadurch nicht so stark ins Schwitzen. Viele Menschen können am Arbeitsplatz nicht duschen und dürften eine entspannte Hinfahrt bevorzugen.

Auf dem Heimweg können sie die Motorunterstützung dagegen herunterfahren, um ihren Körper mehr zu beanspruchen, schlagen die Experten vor. Wer das Training mit dem Pedelec etwas strukturierter angehen möchte, dem liefert der VCD in einer neuen Broschüre Tipps und konkrete Trainingspläne für verschiedene Ansprüche.

