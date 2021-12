Elektroauto-Marke Nio aus China kommt 2022 nach Deutschland

Suzhou

Nach dem Start in Norwegen 2021 wagt sich die chinesische Elektroauto-Marke Nio im Jahr 2022 auch nach Deutschland. Das hat Firmenchef William Li angekündigt und zugleich ein viertes Nio-Modell enthüllt. Es soll im Herbst 2022 zunächst in China an den Start gehen und ist anschließend auch für den Export vorgesehen.

Das ET5 genannte Schrägheck-Fahrzeug misst knapp 4,80 Meter in der Länge und soll in China für umgerechnet weniger als 50 000 Euro zu haben sein. Es wird von zwei Motoren angetrieben, die zusammen 360 kW/489 PS leisten und den Wagen aus dem Stand in 4,3 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen.

Bis zu 1000 Kilometer Reichweite sollen möglich sein

Geplant sind drei Batteriepakete mit 75, 100 oder 150 Kilowattstunden Kapazität, mit denen Reichweiten von 550, 700 und mehr als 1000 Kilometern möglich sein sollen, wie Nio in Aussicht stellt.

Statt lange an der Ladesäule zu verbringen, ist der ET5 für ein Batteriewechselsystem vorbereitet, wie es Nio in China aufgebaut und in Norwegen vorbereitet hat. Dazu soll es die nötige Technik fürs weitgehend autonome Fahren geben sowie ein neuartiges Infotainment-System mit einer Spezialbrille, durch die der Fahrer ein riesiges Head-up-Display vor dem Wagen schweben sieht.

Neben dem ET5 hat Nio aktuell drei weitere Modelle im Angebot, die alle auch für den Start in Europa vorgesehen sind. Neben dem ET5 gibt es die beiden Geländewagen ES6 und ES8 sowie die Limousine ET8.

