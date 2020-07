Bentley frischt seinen Geländewagen Bentayga auf

Crewe

Mit 20 000 gebauten Exemplaren innerhalb von fünf Jahren hat sich der Bentayga zum bislang erfolgreichsten Bentley-Modell entwickelt. Nun bringt der Autohersteller den luxuriösen Geländewagen auf einen neuen Stand.

Nach den Sommerferien liefern die Briten den Bentayga mit neuem Design, aufgewertetem Innenraum und mehr Platz auf den Rückbänken aus. Das teilte Bentley mit, ohne Preise und Termine zu nennen.

Größerer Grill und neue Sitze

Zu erkennen ist der neue Bentayga den Angaben zufolge von außen an einem größeren Grill, der steiler im Wind steht, sowie einer neuen Heckgestaltung mit Rückleuchten in der Kofferraumklappe und dem Kennzeichen im Stoßfänger. Innen gibt es unter anderem neue Sitze, die im Fond bis zu zehn Zentimeter mehr Beinfreiheit ermöglichen sollen, ein umgestaltetes Cockpit mit modernisierten Bildschirmen, mehr Konnektivität dank einer eingebauten SIM-Karte sowie eine erweiterte Auswahl an Farben und Furnieren.

Unter der Haube ändert sich nichts. So startet der Bentayga mit einem V8-Benziner, der aus vier Litern Hubraum 404 kW/550 PS schöpft und mit bis zu 770 Nm in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 290 km/h und der Verbrauch bei 11,6 Litern (265 g/km CO2).

Plug-in-Hybrid und Zwölfzylinder weiter verfügbar

Wem der V8 zu langsam ist, dem stellen die Briten für nahe Zukunft auch wieder einen W12 Speed mit Zwölfzylinder in Aussicht - und im Kampf gegen den hohen CO2-Ausstoß wird kurz nach der Markteinführung auch der Plug-in-Hybrid in die zweite Halbzeit übernommen.

