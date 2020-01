Berlin

Wetterwechsel können Autofahrer im Winter mit gefährlichem Glatteis überraschen. Dann gilt: höchste Wachsamkeit und mehr Abstand zum Vorausfahrenden. Diesen mindestens verdoppeln, am besten verdreifachen, rät der Auto Club Europa ( ACE).

Das verschafft nötigen Spielraum für Reaktionen, falls das Auto schleudert. Sanfte Lenkbewegungen, behutsames Gasgeben und vorsichtig dosiertes Bremsen können die Sicherheit erhöhen.

Auf komplett spiegelglatten Straßen sind das elektronische Stabilitätsprogramm ESP und das Antiblockiersystem ABS wirkungslos, so der ACE. Wer von Glatteis überrascht wird, sollte besser eine kleine Pause einlegen, um abzuwarten, bis der Winterdienst die Straße geräumt hat, und dann entsprechend vorsichtig weiterfahren.

Besonders groß ist die Gefahr von plötzlichem Glatteis etwa, wenn Regen am Abend bei schnell sinkenden Temperaturen einsetzt. Generell müsse man mit Glatteis rechnen, sobald die Lufttemperatur unter zwei Grad fällt, so der Autoclub. Indizien können glänzende Straßen, Nebel und Raureif an Bäumen sein. Aber Glatteis sei schwer zu erkennen. Besonders anfällig sind Brücken und Strecken an Waldrändern.

dpa