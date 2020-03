München

BMW spendiert seinen großen Geländewagen eine Kraftspritze: Die Modelle X5 und X6 sollen bald auch in einer M-Version in den Handel kommen. Der Verkauf dieser PS-starken Autos beginnt im Mai zu Preisen ab 128.100 Euro, teilte der Hersteller mit.

Wichtigster Baustein ist ein neuer Motor: Der 4,4 Liter große V8-Benziner leistet in der Grundkonfiguration nun 441 kW/600 PS und kommt bei den sogenannten Competition-Modellen auf 460 kW/625 PS. Mit bis zu 750 Nm beschleunigt er die beiden Geländewagen im besten Fall binnen 3,8 Sekunden und erlaubt ein Spitzentempo, das auf Wunsch von 250 auf 290 km/h angehoben wird. Den Normverbrauch gibt BMW in der günstigsten Version mit 12,5 Litern (284 g/km CO2) an.

Außerdem hat die BMW M GmbH den Allradantrieb modifiziert und hecklastiger ausgelegt. Fahrwerk, Lenkung und Bremsen wurden nach Angaben des Herstellers neu abgestimmt. Dazu gibt es ein modifiziertes Design und eine erweiterte Ausstattung mit Sportsitzen und mehr Komfort. Den X5M bietet BMW in beiden Varianten für 128.100 Euro oder als Competition-Ausführung für 141.400 Euro an. Den X6M gibt es zu Preisen ab 144.200 Euro nur in der stärkeren Version.

dpa