Audi verpasst A8 ein Facelift: Mehr Akku und Mattlack

Audi überarbeitet den A8. Wenn das Flaggschiff der Bayern im März zu Preisen ab 97 800 Euro in den Handel kommt, gibt es die Luxuslimousine deshalb mit frisch poliertem Design und erweiterter Technik-Ausstattung. Das teilte der Hersteller bei der Präsentation in München mit. Außerdem stellte Audi einen optimierten Antrieb in Aussicht.

Während sich an den vier reinen Verbrenner-Varianten nichts ändert, bekommt der Plug-in-Hybrid einen größeren Akku. Damit sollen laut Audi bis zu 60 Kilometer reine elektrische Reichweite möglich sein.

Neue Frontpartie und neue Leuchten

Von außen zu erkennen ist der Konkurrent von Autos wie Mercedes S-Klasse und BMW 7er laut Audi vor allem am neu gestalteten Single-Frame-Kühlergrill und den überarbeiteten Leuchten in Bug und Heck. Diese werden jetzt erstmals durchgängig digital gesteuert. So sollen sie mehr Lichtfunktionen ermöglichen und obendrein mehr Auswahl etwa bei den Signaturen oder den Begrüßungsszenarien bieten. Zum ersten Mal gibt es das Modell auf Wunsch auch in Mattlack.

Innen gibt es unter anderem größere Bildschirme. In China führt Audi mit der Modellpflege neben dem A8 von 5,19 Metern und dem um 13 Zentimetern in Radstand und Länge gestreckten A8L für 3500 Euro Aufpreis auch die neue Langversion Horch ein. Diese bekommt außen nicht nur mehr Chrom. Sondern bei 13 zusätzlichen Zentimetern Radstand soll sie im Fond entsprechend mehr Platz bieten.

Benziner, Diesel und ein Plug-in-Hybrid

Unter der Haube dagegen bleibt alles beim Alten: Es gibt je einen drei Liter großen V6-Motor, der als Diesel mit 210 kW/286 PS und als Benziner mit 250 kW/340 PS in der Liste steht. Dazu kommt ein 4,0 Liter großer V8 mit 338 kW/460 PS im A8 60 TFSI oder 420 kW/571 PS im Sportmodell S8 sowie ein Plug-in-Hybrid. Für den kombiniert Audi den V6-Benziner mit einer E-Maschine mit zusammen 340 kW/462 PS und einem auf 14,4 kWh vergrößerten Puffer-Akku.

