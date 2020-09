Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) können sich zurücklehnen: So entspannt wie in diesem Jahr wird die Haushaltsdebatte nie wieder. Das mag zum einen daran liegen, dass Stadtoberhaupt und Kämmerer ein solides Zahlenwerk aufgestellt haben, in dem die coronabedingten Zumutungen auf breite Schultern verteilt werden. Man wird die Kürzungen mit der Lupe suchen müssen, meint der Oberbürgermeister – die freien Träger der Jugendhilfe oder die freie Kulturszene sehen das naturgemäß anders.

Aber dieser zerstrittene Stadtrat hat nicht die Kraft, am ganz großen Rad zu drehen und dem Entwurf der Verwaltung eine andere Richtung zu geben. Im Moment zeichnet sich keine Mehrheit ab, die gemeinsame Vorhaben in den Haushalt diktieren könnte. Jede der großen Fraktionen mit Gestaltungsanspruch kämpft für sich allein: Die Grünen wollen einen Schuldenfonds auflegen, die Linken mehr Geld für Soziales ausgeben, die CDU will die Taler zusammenhalten, die SPD die soziale Absicherung nicht antasten.

Wo steckt in dieser Gemengelage der kleinste gemeinsame Nenner? Richtig: im Verwaltungsentwurf. Dort können sich alle Fraktionen wiederfinden, ein bisschen zumindest. Es wird in den nächsten Wochen noch Zugeständnisse geben für Jugendhilfe und Kultur, es wird vielleicht sogar noch ein, zwei kreditfinanzierte Investitionsvorhaben geben – aber zu 99,5 Prozent wird im Dezember der Entwurf der Verwaltung verabschiedet. Mit einer deutlichen Mehrheit. Ein zerstrittener Stadtrat ist das Beste, das einer Verwaltung passieren kann.

