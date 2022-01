Zehn Millionen Euro pro Jahr? Stadtsportbund Dresden will mehr Geld

Dresden

Der Zeitpunkt ist perfekt gewählt. Gerade erst haben Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) bei einem Kassensturz festgestellt: Dresden hat 2021 einen Millionenüberschuss erwirtschaftet. Da kommt auch schon der Stadtsportbund (SSB) und fordert zusätzliche Mittel für Investitionen. SSB-Präsident Lars Kluger erklärt im Interview die Hintergründe.

Wer hat Ihnen verraten, dass es zusätzliche Mittel zu verteilen gibt?

Wir freuen uns ja, dass die finanzielle Situation der Landeshauptstadt positiv ist. Aber wir haben unsere Aktion schon seit Monaten vorbereitet und die Vereine gebeten, uns ihren Investitionsbedarf mitzuteilen. In der vergangenen Haushaltsdebatte haben wir gelernt, dass wir die Interessen der Vereine konkreter verdeutlichen müssen. Die Liste liegt jetzt vor.

Lars Kluger, Präsident des Stadtsportbundes, fordert zehn Millionen Euro Investitionsmittel pro Jahr für die Sportanlagen. Quelle: Anja Schneider

Was leiten Sie aus der Liste ab?

Dass der Sport nicht 1,8 Millionen Euro für Investitionen pro Jahr benötigt, wie im Haushaltsplan steht, sondern zehn Millionen Euro.

Ist das nicht ein bisschen maßlos angesichts der Investitionen in Heinz-Steyer-Stadion, Eissportarena oder Margon-Arena?

Über die Großprojekte freuen wir uns sehr. Diese Investitionen stehen im Entwicklungs- und Sanierungskonzept, das der Stadtrat beschlossen hat. Es gibt aber auch sehr viele kleinere und größere Vorhaben der 380 Sportvereine, die abgearbeitet werden müssen. Deshalb werden wir nicht sagen: Das eine ist wichtiger als das andere. Die Sportler in der Sportfamilie sind alle gleich. Wir wollen auf Projekte hinweisen, die aus unserer Sicht zu wenig im Fokus stehen. Das ist unsere Aufgabe als Stadtsportbund. Der ADFC weist bei jeder Planung auf die Notwendigkeit von Radwegen hin, wir weisen auf die Notwendigkeit der Sanierung von Sportstätten hin.

Was sind denn für Sie die wichtigsten Vorhaben?

Wir müssen neue Sportflächen errichten. Die Sportfamilie wächst, die Sportstätten wachsen aber nicht mit. Deshalb brauchen wir Sportanlagen am Wissenschaftsstandort Ost, die rund fünf Millionen Euro kosten werden. Wir würden uns freuen, wenn auch die Hufewiesen eine Sportstätte erhalten könnten wie etwa das neue Sachsenbad. An der Avenariusstraße wünschen sich drei Vereine ein neues Bootshaus, das kostet zwei Millionen Euro. Das wird dringend gebraucht. Olympiagold gibt es nur, wenn wir gute Bedingungen haben, um in der Breite Talente zu fördern.

Auf der Sportstätte Neuländer Straße steht der Neubau eines Funktionsgebäudes für etwa 1,6 Millionen Euro an. Das braucht Motor Trachenberge dringend. Die alte Spielstätte hat keine Drainage und steht regelmäßig unter Wasser, von den Problemen mit den Anwohnern ganz abgesehen. Mit 1,8 Millionen Euro im Jahr kommen wir nicht weit.

Sportstätten zählen zur sozialen Infrastruktur

Die FDP will den Haushaltsüberschuss für die Stärkung der Wirtschaft ausgeben, die SPD für die soziale Infrastruktur. Haben Sie eine Lobby, die dem Sport etwas abgibt?

Soziale Infrastruktur ist doch das Stichwort: Der Vereinssport sorgt für Heimat und Zusammenhalt. Gute Sportstätten wohnortnah im Stadtviertel mit Funktionsgebäude sind doch soziale Infrastruktur. Wir wollen aber nicht nur kurzfristig zusätzliche Mittel erhalten, sondern eine langfristige Aufstockung unseres Investitionsbudgets. Deshalb melden wir uns zu Wort.

Der Sport ist in der Pandemie nicht auf Rosen gebettet. Laufen Ihnen die Mitglieder weg?

Nein. Es gab und gibt keine Austrittswelle. Die Beschränkungen haben uns vor das Problem gestellt, dass weniger Eltern ihre Kinder in den Vereinen angemeldet haben. Unsere Zahlen sind auch deshalb stabil geblieben, weil die vielen Ehrenamtlichen all die Monate das umgesetzt haben, was umzusetzen ging. Wenn ich nur an die Testpflicht denke – wie organisiert man das im Ehrenamt? Die Gesellschaft hat den Ehrenamtlichen viel zu verdanken. Das Dankeschön sollten gute Sportstätten sein.

Von Thomas Baumann-Hartwig