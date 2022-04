Wie soll Dresden „Dixie“ Dörner ehren? Mitsprache der Fans gefordert

Dresden

Wie soll Dresden das am 19. Januar verstorbene Fußball-Idol Hans-Jürgen Dörner ehren? Mehrere Stadtratsfraktionen haben Anträge zu dieser Frage eingebracht, auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung am Mittwoch steht die Thematik aber nicht. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat die Anträge in der vergangenen Woche im Sportausschuss von der Tagesordnung genommen. Ohne Ausschussvotum kann der Stadtrat keine Entscheidung treffen.

Der Grünen-Sportpolitiker Torsten Schulze befürwortet die Denkpause. „Die Fraktionen bieten sich einen Wettbewerb nach dem Motto: Wer fordert das Meiste? Das halte ich für unangemessen.“ Vor einer Entscheidung im Stadtrat sollten sich die Fraktionen sowohl mit dem Verein als auch mit den Fans über die Frage abstimmen, wie „Dixie“ Dörner am Besten geehrt werden könne, so der Grüne. Er regt eine Diskussionsveranstaltung oder eine Werkstatt an, um Dynamo Dresden und den Fans Gehör zu verschaffen.

Ehrenbürgerwürde? Straßenname? Denkmal?

„Wir sollten uns ein Bild von Hans-Jürgen Dörner verschaffen, von seinem Lebenswerk und von der Rolle, die er für den Verein gespielt hat“, erklärte Schulze. Danach könnten Kommunalpolitik, Verein und Fans gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, der Persönlichkeit des Fußballers und Trainers gerecht zu werden.

Die Linken wollen in ihrem Antrag den Oberbürgermeister auffordern, mehrere Möglichkeiten wie die posthume Verleihung der Ehrenbürgerwürde, die Benennung einer Straße in der Nähe des Rudolf-Harbig-Stadions, die Errichtung eines Denkmals in der Nähe des Stadions, die Anbringung einer Erinnerungstafel am Stadion oder die Auslobung eines „Dixie-Dörner-Pokals“ zu prüfen. Im Ordnungsausschuss sowie im Kulturausschuss hatte der Antrag bereits eine Mehrheit erhalten. Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach warf Hilbert vor, die erforderlichen Beratungen zu behindern. „Wir wollen zu einer Entscheidung kommen. Dieses wichtige Thema sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden.“

Von Thomas Baumann-Hartwig