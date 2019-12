Wie sich die Schullandschaft in der Dresdner Altstadt entwickeln soll

Dresden

Seltene Einigkeit im Stadtrat: Einstimmig haben die Räte Beschlüsse zur Entwicklung der Schullandschaft in der Innenstadt gefasst. Oberbürgermeister Dirk Hilbert sprach am Freitagabend von einem „versöhnlichen Abschluss“. Es sei zudem gelungen, die Tagesordnung der Stadtratssitzung, für die schon wohlweislich mit zwei Tagen gerechnet worden war, abzuarbeiten. Damit könnten nun alle „verdientermaßen in die restlichen Adventszeit gehen“, sagte der OB und wünscht den Stadträten eine besinnliche Weihnachtszeit.

Dringender Platzbedarf

Da hatte der Stadtrat gerade mit 66 Ja-Stimmen, ohne Ablehnung oder Enthaltung, über weitere Schritte zum Ausbau der Grundschulkapazitäten im Bereich Altstadtentschieden. Der Beschluss geht auf einen Antrag der SPD zurück. Deren Fraktionschefin Dana Frohwieser erklärte, es müsse in dem Bereich Altstadt I, zu dem die 10., 16. 101. und 113. Grundschule gehören, dringend Entlastung geschaffen werden. An der 16. Grundschule könne nur noch über eine Erweiterung die Essenversorgung gesichert werden.

Ganz ohne Streit ging es in der Debatte aber doch nicht ab: Heike Ahnert von der CDU rüffelt die Sozialdemokraten für Entscheidungen der rot-grün-roten Stadtratsmehrheit Anfang 2018. „Sie bringen jetzt nur in Ordnung, was damals falsch gelaufen ist“, sagte sie. Damals seien Grundschulplätze gestrichen worden.

OB soll Varianten prüfen

Mit dem einhelligen Beschluss wird Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) aufgefordert, verschiedene Möglichkeiten für Erweiterungen an der 10. Grundschule zu prüfen und Vorschläge für das weitere Vorgehen zu machen. Für die Schule sollen damit zusätzliche Klassen- und Horträume geschaffen werden. So könnte eine geplante Kita auf ei­nem Nachbargrundstück auch als Hort für die 10. Grundschule genutzt werden.

Eine andere Variante wäre die Errichtung von Containern auf einem Parkplatz neben der Grundschule, die ebenfalls als Horträume genutzt werden könnten. Für eine Übergangszeit bis zum Umzug der Schule in einen Neubau auf der Cockerwiese soll so Platz für einen zusätzlichen Klassenzug geschaffen werden. Die Parkplatzvariante war von CDU-Vertretern im Stadtbezirksbeirat Altstadt ins Spiel gebracht worden.

Neue Turnhalle für 113. Grundschule

Auch Frohwieser hatte ein paar kritische Töne auf Lager. Erneut bedauerte sie, dass beim Turnhallenbau für die 113. Grundschule nicht gleichzeitig die Chance für zusätzliche Horträume genutzt worden sei. Damit hätte auch diese Schule entlastet werden können. Die weiteren Planungen für den Turnhallenbauhatte der Stadtrat kurz zuvor in der Sitzung auf den Weg gebracht. Bis zum September 2021 sollen dort etwa sechs Millionen Euro verbaut werden.

Von Ingolf Pleil