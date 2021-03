Wie können Dresdens Kindern den kommenden Pandemiesommer genießen?

Dresden

Damit Kinder und Jugendliche in Dresden den Sommer trotz Pandemie genießen können, hat die Grünen-Fraktion einen Eilantrag im Stadtrat eingereicht. Ziel ist es, neue Freizeitangebote, Begegnungsorte und Freiräume in einem Sommer unter Corona-Bedingungen zu schaffen. Nach monatelangen Kontaktbeschränkungen und den Rückzug in die eigenen vier Wände sehnten sich viele junge Menschen danach, im Sommer wieder etwas zu erleben, begründet die jugendpolitische Sprecherin Tina Siebenreicher den Eilantrag und betont: „Die Bedürfnisse junger Menschen nach Austausch und Begegnung sollten wir ernst nehmen.“

Ferienpass 2021 erweitern

In ihrer Beschlussvorlage fordern die Grünen den Oberbürgermeister Dirk Hilbert zum einen dazu auf, den Ferienpass 2021 zu erweitern. Als Beispiel nennen sie Schwimmkurse für diejenigen, die über die Schulen nicht erreicht werden, aber auch Sportangebote im Freien und Umweltbildungsprojekte. Zudem soll es 2021 in allen Stadtteilen ein Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche geben, das städtische Jugendtreffs, Spielplätze und die mobile Jugendarbeit mit einschließt.

Darüber hinaus soll die Stadt bis zum 30. Juni prüfen, inwiefern kommunale Flächen für temporäre Outdoorangebote genutzt werden können. Als Beispielorte nennt die Fraktion das Kraftwerk Mitte und das Ostrale-Gelände. Durch mobile Skate-Anlagen – etwa an der Waldschlösschenbrücke – könnten bereits im Stadtrat getroffene Beschlüsse umgesetzt, bestehende Angebote wie das Nacht-Skaten oder das „Fit im Park“-Programm ausgebaut werden.

Mit ihrem Eilantrag will die Fraktion den öffentlichen Raum „Stück für Stück wieder für alle zugänglich“ machen und Dresdner Jugendlichen neue Freiräume bieten. Hierfür wollen die Grünen auch nicht benötigte Parkplätze und die Schulhöfe in den Stadtteilen nutzen.

Von tbh