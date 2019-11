Wie es mit dem Narrenhäusel in Dresden weitergeht

Dresden

Im Ringen um den Wiederaufbau des Narrenhäusels war bereits im März klar: Bauunternehmer Frank Wießner soll ein notarielles Angebot zum Erwerb des Grundstückes erhalten. Nun endlich hat der Bauauschuss des Stadtrates dafür grünes Licht gegeben. Und es war keine leichte Geburt. Eineinhalb Stunden benötigte das Gremium am Mittwoch für Tagesordnungspunkt zwei von insgesamt 42.

Ausgangspunkt war das Patt auf einer Gutachtersitzung am 28. Oktober, bei der zwei Entwürfe die gleiche Stimmenzahl erhalten hatten. Baubürgermeister Raul Schmidt-Lamontaine sollte nun den Ausschuss über das weitere Verfahren informieren, konnte aber kein klares Ergebnis vorlegen. Fassadengestaltung und der Abstand zur Augustusbrücke seien noch strittig. Keine der vorliegenden Lösungen entspreche völlig den Vorgaben. Auch hätten alle zu viel Abstand zur Augustusbrücke. Die Empfehlung sei, den geplanten Grundriss um etwa zwei Meter an die Brücke heran zu schieben.

Hintertür bis Ende 2020

Der Ausschuss wollte das weitere Verfahren nicht verzögern, den Verkauf aber auch nicht so vage absegnen. So beschloss er nach langer Diskussion schließlich, den OB mit der Ausfertigung eines notariellen Verkaufangebotes mit drei Jahren Gültigkeit zu beauftragen, behielt aber als Notbremse für dessen formelles Inkrafttreten vor, über den letztendlichen Entwurf für das Narrenhäusel bis spätestens 31.12.2020 noch einmal beschließen zu dürfen.

Frank Wießner kann damit gut leben. So lange werde es mit dem Beschluss nicht dauern, sagte er den DNN. Er werde mit den Stadträten sprechen und zeitnah eine konsensfähige Lösung vorlegen. Der Beschluss über das Angebot sei aber für ihn gar nicht die wichtige Nachricht des Tages. Die habe in dem Hinweis der Stadtverwaltung gesteckt, dass für das Narrenhäusl Baurecht nach Paragraf 34 Baugesetzbuch bestehe, eine Baugenehmigung also wesentlich unkomplizierter sei, als er bis jetzt angenommen habe.

Von Holger Grigutsch